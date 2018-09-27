Шевченковский район ждут новые инфраструктурные проекты 27 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Шевченковский район Харьковской области, который сейчас активно развивается, ждут новые инфраструктурные проекты, пообещала в ходе рабочей поездки в район председатель ХОГА Юлия Светличная. Какие изменения уже ощутили на себе местные жители?

В ходе рабочей поездки в Шевченковский район руководитель области Юлия Светличная посетила праздничное мероприятие «Шевченковщина вами гордится». Вручая награды ХОГА выдающимся деятелям района, она поблагодарила всех, кто укрепляет и развивает его, отметив, что у областной власти очень много планов и замыслов, чтобы сделать район еще краше — Шевченковщину ждут новые инфраструктурные проекты.



— Шевченковский район заждался изменений, впереди у нас много работы. Но совместными усилиями, опираясь на вашу поддержку и ответственно относясь к своему делу, мы сможем двигаться вперед, развивать и район, и всю Харьковщину, — сказала руководитель области.



При этом Юлия Светличная отметила, что часть проектов в Шевченковском районе уже реализована.



— Мы восстановили территориальный центр, развиваем и создаем новые спортивные площадки. Районная больница, которая ждала ремонта несколько десятилетий, начинает восстанавливаться. Поликлиническое отделение засияло новыми красками, и мы продолжим ремонт учреждения. Четыре населенных пункта будут освещены в рамках проекта «Энергия света», — сообщила глава ХОГА.



Шевченковский терцентр предлагает новые услуги



Шевченково действительно меняется на глазах. Так, местный территориальный центр не только восстановлен – он расширяет спектр услуг для пожилых людей. Уже в октябре в заведении планируют открыть обновленное адаптационное отделение для пенсионеров, людей с инвалидностью и незащищенных слоев населения.



По словам директора территориального центра социального обслуживания Аллы Калашниковой, в заведении уже обустроены соляная и массажная комнаты, аромакомната, тренажерный зал. Приведены в порядок комната для фитнеса, которая предназначена не только для занятий физкультурой — там есть место, где гости заведения вяжут, шьют и др.



— Создаем условия для людей с особыми потребностями. Для них в ходе ремонта сделан соответствующий туалет, на входе в терцентр в ближайшее время будет построен пандус, — добавила Алла Калашникова.



Кроме того, планируется провести благоустройство территории и строительство у входа в терцентр небольшой беседки, где пожилые люди смогут отдыхать на свежем воздухе.



Всего территориальный центр обслуживает 1,5 тысячи человек. Кроме адаптационного отделения, в терцентре есть отделение социальной помощи на дому и отделение дневного пребывания. В заведении рассчитывают, что после открытия соляной и аромакомнаты в терцентр будут обращаться не только пожилые люди, но и молодежь, проживающая в Шевченково.



Развитие инклюзивного образования – в приоритете



Одно из приоритетных направлений работы областной власти — развитие инклюзивного образования. В соответствии с заданием председателя ХОГА Юлии Светличной в области до конца года должны быть созданы 27 инклюзивных ресурсных центров, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек.



— В прошлом году вместе с Мариной Порошенко мы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития инклюзивного образования между ХОГА и Всеукраинской благотворительной организацией «Благотворительный фонд Порошенко», — отметила Юлия Светличная. — В каждом районе области продолжается работа по созданию инклюзивно-ресурсных центров, ресурсных комнат и медиатек.



Один из таких инклюзивных ресурсных центров открылся в Шевченково — в здании бывшего лицея, которое долгое время не использовалось. Его создание профинансировано за счет областного и районного бюджетов. Капитальный ремонт, все внутренние работы уже завершены: заменены окна, пол, система отопления и тому подобное. В центре создана специальная комната для проведения групповых занятий, кабинет ЛФК, установлено необходимое оборудование. Здесь будут работать психологи, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель-реабилитолог. Кроме того, до центра легко добраться, есть удобная транспортная развязка.



Услугами заведения планируют охватить около 200 детей с особыми образовательными потребностями. В центре будут заниматься дети, которым рекомендована инклюзивная форма обучения, а также те, кто по психолого-педагогическим наблюдениям специалистов средних школ имеет нарушения речи и отставание в развитии.



Детям – равные возможности для обучения



Руководитель области Юлия Светличная уверена: дети в поселках и деревнях Харьковщины должны иметь такие же условия для обучения и развития, как ребятишки в областном центре. В этом году, благодаря массовым ремонтам учебных заведений по всем районам области, сельская детвора садится за парты в обновленных классах, оснащенных современным оборудованием.



Так, Шевченковская СОШ № 1 получила новый кабинет биологии и оборудование для первых классов — для обучения по концепции «Новой украинской школы». Отремонтированы все туалеты. Директор Шевченковской СОШ № 1 Надежда Приходько отмечает: объемы работ, проведенных в учреждении, которое она возглавляет, действительно значительны.



— В спортзале провели полный капитальный ремонт: отремонтировали стены, потолок, сделали две раздевалки – для девочек и мальчиков – с душевыми кабинками, — добавляет директор школы. — В этом году также приобрели гимнастический комплекс.



Обновление школы в пгт Шевченково будет продолжаться — сейчас здесь ремонтируют систему отопления. Ремонтные работы продолжаются и в Шевченковском лицее, который является опорным учреждением района. Здесь завершают замену окон и ремонтируют столовую. Заведение полностью обеспечили оборудованием для первых-четвертых классов.



— Нашей целью является обеспечение равных возможностей для обучения как в областном центре, так и в поселках и деревнях в каждом районе области, — отметила председатель ХОГА. — В этом году объемы строительства и ремонтов в школах региона беспрецедентны. Ремонтируем 200 учебных заведений. Внимание уделяем и обеспечению школ новым оборудованием, соответствующим требованиям «Новой украинской школы» — кабинетами для преподавания естественных наук и, конечно, для первых классов.



Акцент – на массовом спорте



Огромное внимание уделяется областной властью развитию спорта на Харьковщине, причем акцент, по словам Юлии Светличной, делается не только на спорте высоких достижений, но и на массовом спорте. Поэтому в районах области создаются спортивные площадки, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. А в Шевченковском доме культуры открылся фитнес-зал. Занятия здесь будут проводить бесплатно – на них уже записались около 50 девушек и женщин в возрасте от 12 до 70 лет.



Помещение для фитнес-зала оборудовали «с нуля». Пустующую комнату в Доме культуры отремонтировали, установили окна, сделали отопление и освещение, закупили необходимое оборудование для занятий.



— Чтобы люди развивались физически, поддерживали форму и здоровье, необходима современная и комфортная инфраструктура. Сейчас делаем все для того, чтобы спортплощадки, залы для занятий и физкультурно-оздоровительные комплексы были в каждом районе области, — отметила Юлия Светличная.



По словам председателя Шевченковской РГА Валерия Приходько, до этого капитальный ремонт в Доме культуры не проводился с момента строительства заведения — 30 лет. В последнее время, кроме нового фитнес-зала, здесь сделано очень много. Комплексный ремонт начался с 2017 года. За это время в здании заменили окна и двери, восстановили систему отопления в спортзале и отремонтировали санузлы. В прошлом году оборудовали помещение для занятий боксом, закупили современный ринг и другое спортивное оборудование. Кроме того, в зрительном зале ДК отреставрировали кресла, обновили дизайн сцены и освещение. В этом году привели в надлежащее состояние помещение Шевченковского краеведческого музея.



Достойные условия — для врачей и пациентов



Сейчас уделяется особое внимание развитию здравоохранения на Харьковщине – ремонты проходят в двух десятках медицинских учреждений.



– Делаем все, чтобы создать достойные условия как для врачей, так и для пациентов, — заверила Юлия Светличная.



Не стала исключением и Шевченковская ЦРБ. Здесь капитально обновили поликлиническое отделение, не видевшее ремонта 35 лет: утеплили фасад, восстановили кровлю, отремонтировали крыльцо, установили пандус, заменили все окна и двери.



— Ежегодно в поликлинику Шевченковской ЦРБ обращается около 130 тысяч человек. Корпус, в котором, кроме поликлинического отделения, находится еще и районный центр первичной медико-санитарной помощи, построили 35 лет назад, и с тех пор здесь ни разу не было капремонта. Исправляем эту несправедливость, — отметила Юлия Светличная. –



Работы в Шевченковском ЦРБ начались в конце 2017 года.



— За этот год сделано очень много: отремонтирована кровля, утеплены стены, заменены окна, двери, отремонтированы ступеньки, крыльцо, установлен пандус, выполнены работы по благоустройству, организовано места для парковки, — рассказала заместитель главного врача ЦРБ Наталья Несвоева. — И жители нашего района, и врачи искренне благодарны руководству области за помощь нашему заведению. Такого внимания мы не испытывали никогда раньше.



Помимо поликлинического корпуса, в Шевченковском ЦРБ обновления ждут здания, где расположены педиатрическое, гинекологическое, хирургическое отделения, а также хозяйственные корпуса. Уже меняют окна в педиатрическом и хирургическом отделениях больницы.



— У нас изготовлена проектно-сметная документация и пройдена экспертиза для проведения внутренних работ в поликлиническом корпусе. Надеемся на дальнейшую поддержку руководства области, чтобы завершить эту масштабную работу, — отметила Наталья Несвоева.