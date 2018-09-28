Общество

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Синоптики пообещали украинцам «лютую» зиму

Синоптики пообещали украинцам «лютую» зиму
Уже в конце ноября Украину накроют антициклоны, которые ознаменуются буранами и арктическими морозами.
Синоптики отмечают, что в Украине лютые морозы дойдут до линии Одесса – Днепр – Харьков. В тоже время, несмотря на неутешительные прогнозы, прогнозируется, что украинцам удастся получить еще немного тепла.

Синоптики также уверены – изменения уже начались и подтверждения тому – ураганы, которые один за одним обрушиваются на южное побережье США, Антильские острова и так далее.

Лютые морозы накроют Украину из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс. По этой причине, в частности, Европу накроет морозами в 25-30 градусов, временами до минус 35-40.

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