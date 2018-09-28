Синоптики пообещали украинцам «лютую» зиму 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Уже в конце ноября Украину накроют антициклоны, которые ознаменуются буранами и арктическими морозами.

Синоптики отмечают, что в Украине лютые морозы дойдут до линии Одесса – Днепр – Харьков. В тоже время, несмотря на неутешительные прогнозы, прогнозируется, что украинцам удастся получить еще немного тепла.



Синоптики также уверены – изменения уже начались и подтверждения тому – ураганы, которые один за одним обрушиваются на южное побережье США, Антильские острова и так далее.



Лютые морозы накроют Украину из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс. По этой причине, в частности, Европу накроет морозами в 25-30 градусов, временами до минус 35-40.