Здоровье

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112-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия: фото-факт

112-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия: фото-факт
112-летняя жительница Британии чувствует себя отлично. Грейс Джонс уже планирует грандиозную вечеринку на свой 113 день рождения.
Женщина сообщила СМИ, что не чувствует себя старой. По мнению Грейс Джонс, хорошее самочувствие она имеет благодаря одному правилу. Уже более 60 лет перед сном она выпивает немного разбавленного виски. Дама начала принимать такое «лекарство» с 50 лет.



По ее мнению, этот напиток позволяет держать ум в тонусе. Врач Грейс Джонс поддерживает эту привычку. Он согласился с тем, что небольшие дозы алкоголя способны идти на пользу.

Британская дама не только имеет хорошее физическое состояние, но и психическое. Ее душа остается молодой. Грейс Джонс читает книги, обожает шоппинг и встречи с новыми людьми. А недавно женщина занялась подготовкой к празднованию своего следующего дня рождения.

80-летняя дочь Грейс обожает свою маму и перенимает у нее стиль жизни.

Грейс Джонс прожила в браке 52 года. 27 раз она меняла место жительства, пережила две мировые войны и 26 премьер-министров.

Дама не планирует останавливаться и намерена прожить еще много разных событий.

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