Скандально известный судья из Харькова ушел в отставку 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Харьковский судья Василий Буцкий ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

По словам представителей ведомства, вчера было рассмотрено несколько заявлений об увольнении служителей Фемиды из разных областей страны. Среди них был и сотрудник Коминтерновского суда Василий Буцкий.



Напомним, ранее сообщалось, что представитель правосудия судился с матерью из-за дома, на который он занял у женщины деньги. Василий Буцкий возглавил Коминтерновский суд в 2007 году и практически сразу занялся строительством дома площадью всего в 549 квадратных метров. Для этого представитель Фемиды занял 800 тысяч гривен у своей матери, пообещав вернуть их до 2012 года, в обмен на что мать должна была отказаться от своей части дома. Однако Василий Буцкий почему-то решил не возвращать матери одолженные средства (возможно, потому что одолженная сумма превышает три его годовых зарплаты) и пенсионерка обратилась в суд. В августе 2015 года Октябрьский районный суд признал ее право на 50% дома.