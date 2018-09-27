Общество

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Воспитанники колонии продемонстрировали спортивные таланты

Воспитанники колонии продемонстрировали спортивные таланты
В государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№ 109)» прошел День физкультуры и здоровья.
В спортивном зале учреждения состоялись спортивные соревнования, которые включали подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и от пола, силовые упражнения со штангой. В соревнованиях приняли участие осужденные второго отделения социально-психологической службы.

По количеству набранных баллов победу одержал осужденный Тимур, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Представители администрации учреждения поздравили победителя и участников соревнований за активное участие в спортивной жизни учреждения.

Начальник учреждения Иван Буров отметил, что физическое воспитание является не только средством развития физического состояния осужденных, но и дополнительной формой поддержки нормального психологического уровня.

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