Воспитанники колонии продемонстрировали спортивные таланты 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№ 109)» прошел День физкультуры и здоровья.

В спортивном зале учреждения состоялись спортивные соревнования, которые включали подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и от пола, силовые упражнения со штангой. В соревнованиях приняли участие осужденные второго отделения социально-психологической службы.



По количеству набранных баллов победу одержал осужденный Тимур, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Представители администрации учреждения поздравили победителя и участников соревнований за активное участие в спортивной жизни учреждения.



Начальник учреждения Иван Буров отметил, что физическое воспитание является не только средством развития физического состояния осужденных, но и дополнительной формой поддержки нормального психологического уровня.