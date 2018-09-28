Стали известны результаты восстановления дорог госзначения на Харьковщине в 2018 году 28 сентября 2018 г. источник 0 0

На Харьковщине в этом году восстановили 200 км дорог государственного значения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

По его информации, работы на дорогах государственного значения подходят к завершающему этапу. В этом году было запланировано восстановить 210 км дорог.



«Из 14 объектов текущего среднего ремонта полностью закончены работы на 5 объектах. На других работы выполнены на 78% - 95%», - сказал Сергей Пляка.



Он также отметил, что полностью восстановлен мост через реку Купьеваха в Богодуховском районе. На завершающем этапе - работы на путепроводе через железную дорогу у села Кисловка Купянского района. На 50% выполнены работы на сооружении в селе Коробочкино Чугуевского района.



«Завершены все основные работы на дороге Харьков - Ахтырка. Это 81,7 км. На завершающем этапе - работы по нанесению дорожной разметки, установка дорожных знаков, автопавильонов», - рассказал Сергей Пляка.



На дороге Киев - Харьков - Довжанский (направление на Изюм) осталось уложить 1,5 км выравнивающего слоя. За 3 - 4 дня при благоприятных погодных условиях в районе села Закомельское работы будут завершены. Остается небольшой участок в районе села Каменка Изюмского района.



«На дороге Чугуев - Меловое полностью восстановлено покрытие на участке от трассы Киев - Харьков - Довжанский до г. Купянска, включая 1,2 км по этому населенному пункту. Сейчас проводятся работы на аварийном участке за Купянском. Это 103 - 108 км. Проводятся работы по стабилизации грунтов. Объект не сдается в этом году, он переходной, проводятся плановые работы. Проблем на этом направлении нет», - сказал Сергей Пляка.



В нижних слоях завершен ремонт 14,3 км по дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград. Верхние слои дороги укладывают в Первомайском районе. С начала октября начнутся дополнительные работы в Краснопавловке Лозовского района.



«Ожидаются дополнительные средства от перевыполнения таможенных сборов. Председатель ХОГА Юлия Светличная, понимая проблему на этой дороге, поручила приступить к работам в Краснопавловке. У нас уже закончена дополнительная процедура тендеров», - рассказал Сергей Пляка.



Полностью завершены запланированные на этот год объемы работ на дорогах: Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Старый Мерчик - Краснокутск, Зачепиловка - Андреевка - Кегичевка (в Кегичевском и Нововодолажском районах).



Подготовительные работы выполнены на дороге Дергачи - Казачья Лопань. Дорожники планируют в ближайшее время приступить к проведению основных ремонтных работ.