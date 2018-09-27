15 років тюрми - для «чорних» нотаріусів і тих, хто їх «кришує». Ляшко ініціював зміни до закону 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Таку ініціативу озвучив Олег Ляшко під час візиту до фермерів Харківщини. Місце для зустрічі лідер Радикальної партії вибрав не випадково, протягом декількох років більше десятка підприємств області зазнали рейдерських атак. Самі ж фермери говорять - проблема в тому, що на рівні закону немає захисту. А так звані «чорні» нотаріуси, які підробляють документи для рейдерів, несуть лише адміністративне покарання у вигляді штрафу. Тому лідер Радикальної партії заявив, що буде підтримувати людей на селі.

«Поки селянин спить вночі, «чорні» нотаріуси переписують його майно. Вранці під прикриттям правоохоронців і влади приїхали рейдери та виносять все з хати, бо селянин вже не власник. Або ті ж «чорні» нотаріуси прийшли до бабусі і просять підписати договір оренди на 5 років. Потім перед п’ятіркою двоєчку поставили і забрали землю на 25 років. Бабуся з ними судитися не піде, бо де їй взяти гроші на адвоката, на суддів, і як взагалі в такому віці доїхати до райцентру? Вона плюнула, розплакалася і втратила землю. І так мільйони гектарів землі у бабусь і дідусів позабирали. А старенькі не мають грошей на ліки, на машину дров та за газ заплатити», - обурився Ляшко.



Олег Ляшко розповів селянам, що ініціював законопроект «Рейдерству – стоп!», в якому пропонує робити аудіо- та відеофіксації будь-яких нотаріальних угод по землі і майну.



«Цей закон покладе край рейдерству! Бо коли людина прийде з документами і в неї спитають, хто був нотаріусом і учасником угоди – все є на відео і аудіо. Якщо це махінація, то той нотаріус, що переписав майно, одразу сяде на 15 років до тюрми. Так само сядуть мінімум на 15 років за грати і ті, хто «кришує» рейдерів – правоохоронці, реєстратори. А взагалі, якби влада не «кришувала» рейдерство – його б не було. Бо коли приїжджає 50 мордоворотів в балаклавах, а поряд стоять поліцейські, які відвертаються і роблять вигляд, що нічого не бачать – значить всі в долі», - вважає народний депутат.



Вирішити проблему із рейдерством глобально, на думку Олега Ляшка, зможуть запропоновані ним зміни до Конституції по землі, ухвалені у першому читанні.



«Я хочу, щоб селянин – український фермер був господарем на українській землі. Тому минулого тижня Парламент, за нашою ініціативою прийняв у першому читанні зміни до конституції, де записано – основою аграрного устрою України є фермерське господарство і крапка», - підсумував Ляшко.



Фермери, які були присутні на зустрічі з нардепом підтримали ініціативу лідера Радикальної партії.