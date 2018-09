«Самый интересный рынок Европы»: бизнес США готов инвестировать в Украину 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего рабочего визита в США провел встречу с заинтересованными в Украине представителями больших компаний, обсудив возможность увеличения инвестиций в нашу страну.

В частности, с главой Украинского государства встретились Holtec, AT & T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier. Также разговор велся с представителями Американо-Украинского делового совета. Некоторые из этих компаний уже представлены в Украине, другие — только думают о том, чтобы войти на новый рынок.



Во время встречи Петр Порошенко рассказал об изменениях, произошедших в стране с 2017-го года, когда была проведена последняя встреча. В частности, была подробно представлена стратегия экономразвития страны на пути евроатантической и европейской интеграции и макроэкономическая ситуация.



В пресс-службе президента отмечают, что представители американского бизнеса заметили, что бизнес-климат в Украине улучшился, потому большие, средне и малые международные компании ощущают себя на территории Украины свободно, и могут легко вести бизнес. Более того, инвесторы Соединенных Штатов Америки намерены увеличить инвестиции в Украину. Более того, представители аграрное компании отметили, что сегодня Украина является самым интересным и конкурентным рынком Европы.