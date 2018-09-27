Экономика

  • 325
    •  / 

«Самый интересный рынок Европы»: бизнес США готов инвестировать в Украину

«Самый интересный рынок Европы»: бизнес США готов инвестировать в Украину
Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего рабочего визита в США провел встречу с заинтересованными в Украине представителями больших компаний, обсудив возможность увеличения инвестиций в нашу страну.
В частности, с главой Украинского государства встретились Holtec, AT & T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier. Также разговор велся с представителями Американо-Украинского делового совета. Некоторые из этих компаний уже представлены в Украине, другие — только думают о том, чтобы войти на новый рынок.

Во время встречи Петр Порошенко рассказал об изменениях, произошедших в стране с 2017-го года, когда была проведена последняя встреча. В частности, была подробно представлена стратегия экономразвития страны на пути евроатантической и европейской интеграции и макроэкономическая ситуация.

В пресс-службе президента отмечают, что представители американского бизнеса заметили, что бизнес-климат в Украине улучшился, потому большие, средне и малые международные компании ощущают себя на территории Украины свободно, и могут легко вести бизнес. Более того, инвесторы Соединенных Штатов Америки намерены увеличить инвестиции в Украину. Более того, представители аграрное компании отметили, что сегодня Украина является самым интересным и конкурентным рынком Европы.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2983 грн
100 EUR 3312.88 грн
100 USD 2829.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи