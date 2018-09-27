Названы имена победителей шахматного турнира на Кубок председателя ХОГА 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Первое место завоевал международный гроссмейстер, олимпийский чемпион, чемпион Европы Александр Моисеенко.

Второе место досталось международному гроссмейстеру, серебряному призеру Всемирных интеллектуальных игр, чемпиону Украины Валерию Авескулову. Третье - международному гроссмейстеру, победителю и призеру многих международных турниров Александру Голощапову.



«Очень приятно, что турнир такого уровня прошел именно в Харькове. Мы очень благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за то, что поддержала инициативу шахматистов региона. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным для Харьковщины», - сказал Валерий Авескулов.



Победителем в номинации «Лучший среди ветеранов от 50 до 65 лет» стал международный гроссмейстер, чемпион Украины (1985, 1988 гг.), победитель и призер многих международных турниров Валерий Неверов.



Лидеры турнира получили в подарок от организаторов ноутбуки.



Мастера спорта международного класса по шахматам Вячеслав Борисенко и Владимир Михайличенко, который заняли четвертое и пятое место на турнире, получили планшеты.



Такие же подарки вручили победителям в номинациях «Лучшая среди женщин», «Лучший среди ветеранов от 65 лет и старше», «Лучший среди шахматистов районов области и городов областного значения», «Лучшая среди девушек до 12 лет», «Лучший среди юношей до 12 лет», «Лучшая среди девушек до 16 лет», «Лучший среди юношей до 16 лет».



Участие в соревнованиях приняли около 120 профессиональных шахматистов, в том числе гроссмейстеры, победители шахматных олимпиад, чемпионы Европы и мира.



Участников турнира, посвященного годовщине освобождения Харьковщины в годы Второй мировой войны, поздравила председатель ХОГА Юлия Светличная.