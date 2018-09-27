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Названы имена победителей шахматного турнира на Кубок председателя ХОГА

Названы имена победителей шахматного турнира на Кубок председателя ХОГА
Первое место завоевал международный гроссмейстер, олимпийский чемпион, чемпион Европы Александр Моисеенко.
Второе место досталось международному гроссмейстеру, серебряному призеру Всемирных интеллектуальных игр, чемпиону Украины Валерию Авескулову. Третье - международному гроссмейстеру, победителю и призеру многих международных турниров Александру Голощапову.

«Очень приятно, что турнир такого уровня прошел именно в Харькове. Мы очень благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за то, что поддержала инициативу шахматистов региона. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным для Харьковщины», - сказал Валерий Авескулов.

Победителем в номинации «Лучший среди ветеранов от 50 до 65 лет» стал международный гроссмейстер, чемпион Украины (1985, 1988 гг.), победитель и призер многих международных турниров Валерий Неверов.

Лидеры турнира получили в подарок от организаторов ноутбуки.

Мастера спорта международного класса по шахматам Вячеслав Борисенко и Владимир Михайличенко, который заняли четвертое и пятое место на турнире, получили планшеты.

Такие же подарки вручили победителям в номинациях «Лучшая среди женщин», «Лучший среди ветеранов от 65 лет и старше», «Лучший среди шахматистов районов области и городов областного значения», «Лучшая среди девушек до 12 лет», «Лучший среди юношей до 12 лет», «Лучшая среди девушек до 16 лет», «Лучший среди юношей до 16 лет».

Участие в соревнованиях приняли около 120 профессиональных шахматистов, в том числе гроссмейстеры, победители шахматных олимпиад, чемпионы Европы и мира.

Участников турнира, посвященного годовщине освобождения Харьковщины в годы Второй мировой войны, поздравила председатель ХОГА Юлия Светличная.

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