Харьков

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В горсовете порадовали школьников Харькова

В горсовете порадовали школьников Харькова
Льготные карты на проезд в городском электротранспорте школьникам начнут выдавать уже с 1 октября. Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
По его словам, для того чтобы механизм выдачи льготных проездных заработал, городу необходимо было принять порядок взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором. 26 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета соответствующее положение было утверждено.

«Мы оперативно с коллегами из Департамента труда и социальной политики и Юридического департамента разработали указанное положение. Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.

Льготные карты системы «E-ticket» будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро. Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок.

«Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами», - отметил директор департамента.

Он добавил, что в подземке по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».

Всего льготные карточки получат почти 80 тыс. школьников. Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.

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