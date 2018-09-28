В горсовете порадовали школьников Харькова 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Льготные карты на проезд в городском электротранспорте школьникам начнут выдавать уже с 1 октября. Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, для того чтобы механизм выдачи льготных проездных заработал, городу необходимо было принять порядок взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором. 26 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета соответствующее положение было утверждено.



«Мы оперативно с коллегами из Департамента труда и социальной политики и Юридического департамента разработали указанное положение. Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.



Льготные карты системы «E-ticket» будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро. Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок.



«Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами», - отметил директор департамента.



Он добавил, что в подземке по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».



Всего льготные карточки получат почти 80 тыс. школьников. Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.