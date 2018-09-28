Больницы и школы Харькова готовы к холодам 28 сентября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Подготовился ли Харьков к зиме? Этот вопрос обсудили на кустовом заседании областного штаба.

По информации директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, в целом по области жилищный фонд подготовлен на 95,9%.



В частности, в Харькове готовы к эксплуатации в наступающий осенне-зимний период 8478 жилых домов, то есть 94,6%.



При этом, по словам директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексея Богача, больницы, школы, здания социальной сферы, физической культуры и спорта полностью готовы к отопительному сезону.



Подготовка объектов теплоснабжения области сейчас на уровне 95,1%. По состоянию на 24 сентября готовность теплового хозяйства КП «Харьковские тепловые сети» составляет 99,5%. В частности, были подготовлены 253 котельных (100%).



Кроме того, на совещании обсудили готовность сфер энерго- и газоснабжения. Отдельно были рассмотрены вопросы подготовки к зиме дорожного хозяйства. В частности, дорожники отчитались о проведенных ремонтных работах на пяти мостах, четырех виадуках и четырех путепроводах.



— К зиме подготовлены 239 единиц дорожной техники (или 89% от запланированного), заготовлены противогололедные материалы: 6,5 тыс. тонн соли и более 112 тыс. кубометров песка (41,3% от плана), — доложили в Департаменте коммунального хозяйства Харьковского городского совета.