А.Фельдман: «Украинским благотворителям стали больше доверять» 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

«Украинским благотворителям стали больше доверять», - такую точку зрения высказал сегодня на Business Wisdom Summit 2018 в Киеве народный депутат Украины, основатель Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» Александр Фельдман.

«Уже сейчас можно говорить о другом подходе и отношении к благотворителям. И, что главное, количество людей, которые занимаются благотворительностью, растет. По данным соцопроса, проведенного в феврале 2018 года, 70% украинцев в течение последнего года так или иначе оказывали помощь нуждающимся. Это дает нам шанс, что очень скоро благотворительность в нашей стране станет массовой, восприятие ее в обществе полностью изменится», - подчеркнул меценат Александр Фельдман.



Он представил участникам саммита ключевые проекты, созданными на базе Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк, на поддержке которых сейчас концентрирует свои усилия Фонд Александра Фельдмана: Центром психосоциальной реабилитации, Центром спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом», Центром реабилитации рукокрылых, а также с деятельностью Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).



По словам Александра Фельдмана, идея, заложенная в Социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдман Экопарк и связанных с ним проектах - в объединении различных направлений. Это и психосоциальная реабилитация детей и взрослых, и спасение животных, и сохранение редких видов флоры и фауны Украины и работа с социально незащищенными слоями населения, и многое другое.



«Государство не всегда может оперативно и адекватно реагировать на вызовы. И не только наше. Здесь появляется место для гражданского общества, общественных организаций, меценатов. Темы, которые мы развиваем, находятся сами, исходя из вызовов времени, и тесно переплетаются между собой, - подчеркнул меценат. – К сожалению, благотворительность в Украине поставлена в непростые условия. Нет законодательства, которое бы поощряло людей заниматься меценатской деятельностью, как например в США или в ряде европейских стран. И системные благотворители пока часто не поняты».