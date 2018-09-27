Новый трактор ХТЗ Александра Ярославского презентован на AGROEXPO-2018

Машину оснастили двигателем Iveco.

В Кропивницком открылась самая большая в Украине международная агропромышленная выставка AGROEXPO-2018. В нынешнем году экспозицию сельхозтехники известных мировых брендов украсили современные технологические новинки Харьковского тракторного завода. Владелец группы компаний DCH, в состав которой входит ХТЗ, принял решение представить предприятие последней разработкой, изготовленной в соответствии с предпочтениями потребителей.Серийная модель трактора ХТЗ-248К.20 представляет собой модернизированную версию наиболее популярного и востребованного в аграрном секторе колесного трактора Т–150К. Конструкторы завода модифицировали моторно-силовую установку, гидравлическую и навесную системы, что позволяет использовать машину в связке с ведущими отечественными и иностранными сельскохозяйственными орудиями.Новый двигатель, установленный на серийную машину от ХТЗ – это шестицилиндровый, экономичный турбодизель объемом 6,7 литров с системой впрыска Common Rail, развивающий мощность в 240 л.с. Кроме того, ХТЗ порадовал аграриев модернизированной системой очистки масла в КПП – установлен новый фильтр с увеличенным сроком службы (с 250 до 500 мтч), в доступное место вынесены перепускной клапан и заправочная масляная горловина. Также специально разработанный эргономичный дизайн в сочетании с новой облицовкой позволяет увеличить рабочую зону видимости оператора, а также упростить доступ к основным узлам трактора.Технологические новшества повысили надежность, маневренность и возможности ХТЗ-248К.20, сохранив при этом низкую стоимость использования и обслуживания трактора.Кроме того, Харьковский тракторный завод представит вниманию посетителей AGROEXPO-2018 модернизированный гусеничный трактор ХТЗ-181.20 (который получил обновленную облицовку, новую гидравлическую систему на 130 литров и шестикатковую торсионно-балансирную подвеску), а также колёсный трактор ХТЗ-243К.20 со спаренными колёсами. Оба трактора 27 сентября продемонстрируют свои возможности при работе в поле совместно с сельхозорудиями.Напомним, 19 июля 2018 года владелец группы компаний DCH сделал заявление о дальнейших инвестициях в развитие ХТЗ. По его словам, на данный момент, предприятие уже освоило 40 млн грн на модернизацию оборудования. По итогам 2017 года ХТЗ выпустил 794 единицы новой техники, получив прибыль в размере 48,8 млн грн (против убытка в 667 млн грн в 2016 году).Общий объем инвестиций в ХТЗ, в соответствии с двухлетней программой развития, составит 230 млн грн. Реализация программы, по словам Ярославского, позволит предприятию ускорить процесс возврата на традиционные для себя рынки после затяжного простоя при прошлом собственнике.«Год Харьковский тракторный завод простоял. Естественно, свято место пусто не бывает. На рынках предприятие заменили конкуренты. Нам сегодня приходится по миллиметру эти рынки отвоевывать», — отметил бизнесмен.Крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено Александром Ярославским в 2016 году. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако, благодаря активности и инвестициям харьковского бизнесмена, предприятие смогло возобновить работу.