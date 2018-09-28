Культура

  • 130
    •  / 

В Харькове выступит один из лучших скрипачей мира

В Харькове выступит один из лучших скрипачей мира
Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» выступит с известным скрипачом, лауреатом международных конкурсов Валерием Соколовым.
Концерт состоится 28 сентября в Доме Алчевских. В программе концерта – произведения, которые музыкант исполнит в Харькове впервые.  Руководить оркестром будет многолетний творческий партнер Валерия, дирижер Виталий Протасов, сообщает пресс-служба ХОГА.   

– Валерий Соколов принадлежит к числу тех немногих скрипачей, которые играют на инструменте работы знаменитого мастера Страдивари, - рассказывают организаторы концерта.

Музыкант регулярно дает концерты в родном Харькове. Последний совместный концерт Валерия Соколова с молодежным оркестром состоялся в июне этого года.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2983 грн
100 EUR 3312.88 грн
100 USD 2829.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи