В Харькове выступит один из лучших скрипачей мира 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» выступит с известным скрипачом, лауреатом международных конкурсов Валерием Соколовым.

Концерт состоится 28 сентября в Доме Алчевских. В программе концерта – произведения, которые музыкант исполнит в Харькове впервые. Руководить оркестром будет многолетний творческий партнер Валерия, дирижер Виталий Протасов, сообщает пресс-служба ХОГА.



– Валерий Соколов принадлежит к числу тех немногих скрипачей, которые играют на инструменте работы знаменитого мастера Страдивари, - рассказывают организаторы концерта.



Музыкант регулярно дает концерты в родном Харькове. Последний совместный концерт Валерия Соколова с молодежным оркестром состоялся в июне этого года.