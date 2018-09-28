Жара этой осенью больше не вернется 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сентябрь побил четыре температурных рекорда, но жара в Харьков уже не вернется. А вот придет ли в город бабье лето и когда?

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в сентябре установлено четыре температурных рекорда.



— Максимальный рекорд был побит в этом месяце четыре раза, — рассказывает заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко. – 1 сентября температура достигла +33,6°С. Предыдущий рекорд составил +29,3°С в 1982 году. 4 сентября столбик термометра поднялся до отметки +31,6°С – в 1955 году в этот день было +30,5°С. 14 сентября воздух прогрелся до +29,2°С – рекорд этого дня, который составил +28,3°С, держался с 1955 года. И в завершающий теплый день первого осеннего месяца – 22 сентября — столбик термометра поднялся до отметки +29,4°С, побив рекорд 1994 года +28,6°С.



Что касается засухи, которая обрушилась на Харьковщину в сентябре, то она уже закончилась. Начались дожди.



— Осадков выпало достаточно даже для целого месяца, – отметила Евгения Ляшенко.



При этом она заметила, что закончилась не только засуха, но и лето.



— Пришло похолодание, высокой температуры мы уже не ожидаем, — говорит синоптик. – Установился осенний характер погоды. Среднесуточная температура снизилась, сейчас она составляет 11 градусов, что соответствует климатической норме на данный период. Так что лето закончилось…



Но бабье лето харьковчан еще порадует.



— Бабье лето – это не научный термин, а народное определение периода сухой приятной погоды после похолодания и дождей. Пожаловать в Харьков оно может когда угодно – и сентябре, и в октябре, и даже в ноябре. И этих периодов хорошей погоды может быть сколько угодно, — обнадежила Евгения Ляшенко.



Однако в ближайшие дни, по словам синоптика, в Харькове не ожидается существенных осадков. В четверг, 27 сентября, еще будут холодные ночи – 2-7 градусов тепла и заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°С. Днем умеренно тепло – в пределах 10-15 градусов.



— А вот с пятницы, 28 сентября, заморозки отступят. Ночью температура в среднем будет 7-12 тепла, а днем – в пределах 15-20 тепла, — прогнозирует Евгения Ляшенко.



Вот вам и первое бабье лето...