Известная советская киноактриса поделилась жуткой историей из своей жизни 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Известная актриса Наталья Андрейченко через много лет призналась, что ей довелось пережить в юном возрасте.

Известная российская актриса Наталья Андрейченко, хорошо известна целому поколению по роли суперняни Мэри Поппинс, поделилась жуткой историей. Когда ей было всего восемнадцать лет, её изнасиловало трое мужчин. В тот роковой вечер она возвращалась в деревню возле Москвы на такси после репетиции в театре. Тогда таксист силой затащил её в лес, где насиловал прямо в машине.



По словам актрисы, движения насильника были резки и отточены, видно было, что делал он это не первый раз. Тогда она сумела вырваться от таксиста: актриса ногой разбила стекло и сбежала в лес. Но весь ужас только начинался. Андрейченко заметила парней и попросила их помочь ей. Двое мужчин отогнали таксиста и решили провести молодую девушку домой. Но вместо того, чтобы проводить её, они нанесли удар по голове, бросили на землю и начали насиловать.



Актриса рассказала, что все время то теряла сознание, то опять приходила в чувства. Все было очень больно и длилось очень долго. Насильники все время били девушку по лицу с такой силой, что она из-за отека перестала что-либо видеть. По мнению Андрейченко, они вполне могли убить её. Когда девушка почувствовала, что парни ушли, начала ползти вслепую, пока не нащупала вход в чей-то дом. Там был старый мужчина, который и спас её, вызвав милицию и врачей. Утром медики сообщили ей, что не могут понять, есть ли у неё глава — отеки были невероятной силы…



Насильников нашли довольно быстро. Оказалось, что один из них был одноклассником Натальи Андрейченко. Парней приговорили к 18 годам строгого режима, один из них в зале суда даже обещал мстить…