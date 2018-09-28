Харьков

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В харьковских теплосетях сообщили о серьезной проблеме

В харьковских теплосетях сообщили о серьезной проблеме
"Проблема недоукомплектованности ремонтных бригад КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) остается актуальной", - заявил генеральный директор ХТС Сергей Андреев на обсуждении корректировки инвестиционной программы предприятия.
По словам Сергеева, укомплектованность кадрами по основным профессиям работников составляет 72%,  по профессии сварщик - 60%.

Средняя заработная плата на предприятии в действующем тарифе составляет 4 тыс. 808 грн. Такой низкий уровень зарплаты приводит к текучести кадров. В тарифах, находящихся на рассмотрении в Нацкомиссии по регулированию энергетики, - средняя зарплата составляет 7 тыс. 942 грн., отметил Андреев.

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