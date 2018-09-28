В харьковских теплосетях сообщили о серьезной проблеме 28 сентября 2018 г. источник 0 0

"Проблема недоукомплектованности ремонтных бригад КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) остается актуальной", - заявил генеральный директор ХТС Сергей Андреев на обсуждении корректировки инвестиционной программы предприятия.

По словам Сергеева, укомплектованность кадрами по основным профессиям работников составляет 72%, по профессии сварщик - 60%.



Средняя заработная плата на предприятии в действующем тарифе составляет 4 тыс. 808 грн. Такой низкий уровень зарплаты приводит к текучести кадров. В тарифах, находящихся на рассмотрении в Нацкомиссии по регулированию энергетики, - средняя зарплата составляет 7 тыс. 942 грн., отметил Андреев.