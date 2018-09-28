«Харьковские Соколы» снова сыграют в высшей лиге 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Федерация баскетбола Украины определила систему соревнований и количество участников в чемпионате Украины в высшей лиге среди мужских команд.

По информации официального сайта ФБУ, всего в соревнованиях стартуют 18 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы. В группу 1 вошли «Золотой Век» (Кропивницкий), СумГУ (Сумы), «Кривой Рог-КНУ-КГПУ», «Мариуполь», «Кремень» (Кременчуг), «Харьковские Соколы», «Прометей» (Каменское), «Днепр-2» (Днепр), «НИКО-БАСКЕТ» (Николаев). В группе 2 сыграют: «Тернополь-ТНЭУ», «Химик-2» (Южный), «Говерла» (Ивано-Франковск), «Ровно», «КПЗО ДОС ДЮСШ-ДОР» (Днепр), «Киев-Баскет», «Старый Луцк-Университет», «Львовская Политехника», «Черкасские Обезьяны-2».



На первом этапе команды играют в группах в четыре круга. Затем на втором этапе команды, занявшие 1-4, 5-8, 9-е места в группе играют в четыре круга с соответствующими командами другой группы. Набранные на первом этапе очки учитываются. На третьем этапе 4 лучшие команды играют матчи «плей-офф» с 1/2 финала до трех побед одной из них. Стартовые поединки нового сезона в высшей лиге запланированы на 6-7 октября.



Команда «Харьковские Соколы», представляющая Университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, будет играть в украинской высшей лиге уже второй сезон. В минувшем чемпионате наши земляки заняли 11-е место. Свои матчи «летчики» проводят в зале спортивного комплекса «Звезда» на улице Динамовской.