Общество

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В Кабмине назвали сроки следующего повышения пенсий в Украине

В Кабмине назвали сроки следующего повышения пенсий в Украине
Автоматическое осовременивание пенсионных выплат украинским пенсионерам начнется в марте 2019 года.
Об этом пишет правительственный портал со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву.

Министр уточнил, что осовременивание пройдет по предусмотренной пенсионной реформой формуле - 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

"Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил Андрей Рева.

При этом поскольку год еще не закончился, точные показатели, по которым будет осуществляться перерасчет, пока неизвестны.

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