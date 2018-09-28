В Кабмине назвали сроки следующего повышения пенсий в Украине 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Автоматическое осовременивание пенсионных выплат украинским пенсионерам начнется в марте 2019 года.

Об этом пишет правительственный портал со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву.



Министр уточнил, что осовременивание пройдет по предусмотренной пенсионной реформой формуле - 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.



"Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил Андрей Рева.



При этом поскольку год еще не закончился, точные показатели, по которым будет осуществляться перерасчет, пока неизвестны.