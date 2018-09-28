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Суд в Польше приговорил украинца к пожизненному заключению

Суд в Польше приговорил украинца к пожизненному заключению
В Польше приговорили к пожизненному заключению 37-летнего гражданина Украины Сергея В. за убийство 32-летнего Гжегожа К., вратаря футбольного клуба Гарбарния.
Как передает Polsat News, окружной суд Люблина признал украинца виновным в убийстве с особой жестокостью. Мужчина частично признал вину, заявив, что он действовал в целях самообороны.

Убийство польского спортсмена произошло в ночь на 17 сентября 2017 года. Украинец после ссоры в баре нанес жертве несколько смертельных ранений ножом, после чего ограбил его. По словам свидетелей, между мужчинами произошла ссора из-за женщины.

Тело Гжегожа К. на следующее утро обнаружили прохожие. На теле мужчины было по меньшей мере десять ножевых ранений.

Следователи установили, что к преступлению причастен Сергей В., который проживал в селе Куров и работал в одном из фермерских хозяйств. Подозреваемого, который пытался бежать в Украину, задержали в нескольких километрах от пункта пропуска в Дорогуске.

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