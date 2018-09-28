Немецкий химический гигант инвестирует в производство в Украине 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Немецкий концерн по производству химических средств BASF инвестирует €2 млн в открытие завода по производству добавок в бетон в Обухове Киевской области весной 2019 года.

Об этом сообщил гендиректор BASF в Украине Андреас Лир.



"Это наша первая инвестиция в Украине, если она будет успешной, мы и дальше будем инвестировать в это производство. Мы уже присутствуем на украинском рынке с этими товарами несколько лет. Продолжительное время мы импортировали этот продукт, но теперь мы решили, что хотим его производить здесь", - заявил он.



Как рассказал представитель департамента строительной химии BASF Александр Рубан, производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн продукции в год с возможностью нарастить мощности в будущем. Завод планируется запустить в марте-апреле 2019 года.



Он отметил, что производство в Украине снизит стоимость добавок в бетон примерно вдвое, а также позволит компании существенно нарастить долю на рынке.



"Сейчас все добавки мы везем из-за границы, и наша доля на рынке очень маленькая – меньше 1%. За первый год мы планируем вырасти до 10% рынка", - объяснил он.



Для справки. BASF – крупнейшая в мире компания химического направления, концерн производит широкий спектр продуктов: пластик, краску, косметику, пищевые добавки, технические и строительные химикаты, средства агрохимической защиты растений. Общие продажи концерна BASF в мире по итогам 2017 года составили €64,5 млрд. В Украине концерн работает с 1992 года через компанию БАСФ.