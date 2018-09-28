Под Харьковом презентуют выставку украинской одежды 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Мероприятие начнется 7 октября в 12:00 по адресу: с. Пархомовка Краснокутского р-на, ул.Конторская, 2.

В Пархомовском художественном музее им.А.Ф.Лунева в рамках биеннале «Малевич+» состоится презентация выставки «Малевич и Пархомовка», на которой будут представлены фотографии и документы конца XIX – нач.ХХ ст., украинская одежда, предметы быта, орудия труда и тому подобное.



В программе мероприятий - выступление народного ансамбля «Слобожаночка», народные гуляния, песни, конкурсы, лотерея, фотосессия и тому подобное.



Для желающих посетить мероприятия 7 октября в 8:30 от холодногорского супермаркета «РОСТ» (ул. Полтавский шлях, 140, ст. м. «Холодная гора») отходит специальный автобус (49 мест), в 16:00 – отъезд из Пархомовки. Стоимость поездки – 120 грн. Забронировать места в автобусе и оплатить их стоимость возможно до 6 октября в Харьковском художественном музее (ул. Жен Мироносиц, 11, комната 5) ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:00.



Тел. для справок: 706-33-94.