Скоростной поезд «Интерсити» протаранил легковушку 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Херсон - Киев буквально раздавил легковой автомобиль «Таврия», сообщает местный портал «Новости-N». Поезд «Интерсити» двигался со стороны Николаева в направлении Киева.

Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции «Лоцкино». Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил «Таврию» и отбросил ее на расстояние около 200 метров.



В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля «Таврия». Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит.



После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Тепловоз отбуксировал его на ближайшую станцию, откуда он отправился к месту назначения. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.