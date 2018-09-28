Происшествия

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Скоростной поезд «Интерсити» протаранил легковушку

Скоростной поезд «Интерсити» протаранил легковушку
На железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Херсон - Киев  буквально раздавил легковой автомобиль «Таврия», сообщает местный портал «Новости-N». Поезд «Интерсити» двигался со стороны Николаева в направлении Киева.
Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции «Лоцкино». Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил «Таврию» и отбросил ее на расстояние около 200 метров.

В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля «Таврия». Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит.

После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Тепловоз отбуксировал его на ближайшую станцию, откуда он отправился к месту назначения. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.

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