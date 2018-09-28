Названа страна, в которой пройдет Евро-2024 по футболу 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии. Об этом решении объявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Конкурентом Германии в борьбе за право организовать финальную часть турнира была Турция. Официальный сайт УЕФА опубликовал 21 оценочный отчет по обеим заявкам, который служит основой для принятия решения.



Как отмечает медиа, немецкий футбольный союз сделал ацент на удобном расположении в центре Европы, большом опыте проведения крупных первенств (ЧМ-1974, ЧМ-2006 и Евро-1988), богатых футбольных традициях, а также инфраструктуре.



Турецкая футбольная федерация в качестве аргумента в свою пользу говорила о том, что страна на стыке Европы и Азии еще никогда не проводила подобные турниры, но сейчас к этому готова, поэтому УЕФА нуждается в новом опыте.



По утверждению DW, немецкая заявка выглядела убедительнее еще и в силу большего внимания соблюдению прав и свобод человека, в отличие от ситуации в Турции, ведь эта тема теперь находится и в сфере интересов УЕФА. Вдобавок, ограничения по алкоголю, табаку и азартным играм, которые были у конкурента Германии, также помешали ему победить.



Ранее Исполнительный комитет УЕФА определил 13 городов, в которых пройдут матчи Евро-2020. Поединки группового этапа состоятся в Брюсселе, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Амстердаме, Бухаресте и Глазго. Четвертьфиналы примут Баку, Будапешт, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Полуфинал и финал пройдут в Лондоне.