На Харьковщине растет зарплата и снижается «теневая» занятость 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2018 года по области составляет 7290 грн, что на 23,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом в ходе заседание территориального трехстороннего социально-экономического совета сказал Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.



По его словам, в области принимается ряд мер, направленных на рост заработной платы работникам области и сокращение объемов нелегальной занятости.



«Произошел также рост и реальной заработной платы, этот индекс за названый период составляет 110%», – отметил он.



Процент неформальной занятости также постепенно сокращается. С начала 2018 года в результате контрольно-надзорной работы выявлено 2833 «теневых» рабочих места, из них легализовано 2380 рабочих мест.