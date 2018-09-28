Экономика

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На Харьковщине растет зарплата и снижается «теневая» занятость

На Харьковщине растет зарплата и снижается «теневая» занятость
Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2018 года по области составляет 7290 грн, что на 23,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом в ходе заседание территориального трехстороннего социально-экономического совета сказал Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

По его словам, в области принимается ряд мер, направленных на рост заработной платы работникам области и сокращение объемов нелегальной занятости.

«Произошел также рост и реальной заработной платы, этот индекс за названый период составляет 110%», – отметил он.

Процент неформальной занятости также постепенно сокращается. С начала 2018 года в результате контрольно-надзорной работы выявлено 2833 «теневых» рабочих места, из них легализовано 2380 рабочих мест.

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