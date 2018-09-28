Злостного алиментщика за границу не пустят

О новациях, которые ожидают украинцев при пересечении границы, рассказала помощник начальника регионального управления - начальник сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Оксана Иванец.
Как пограничники определяют сходство детей на фотографиях в загранпаспорте?
— Оксана Юрьевна, какие новации в пересечении границы произошли в последнее время в отношении детей? В частности, действителен ли еще проездной документ ребенка и до какого времени он действует?
— Да, проездной документ ребенка действителен. Он действует до окончания срока действия. Допустим, несовершеннолетний получил проездной документ за месяц до 12 лет. Он действует четыре года. Таким образом, его действие заканчивается за месяц до исполнения 16 лет.
— По какому документу сейчас дети могут выехать за границу?
— С весны 2017 года все дети выезжают либо по проездному документу ребенка (если его действие еще не закончилось), либо по загранпаспорту. Загранпаспорт выдается детям с рождения и до исполнения 16 лет на 4 года. Например, с рождения до десяти лет на четыре года – то есть с нуля до четырех лет, затем с четырех до восьми и т. д. Для детей с десяти до 16 лет загранпаспорт выдается до достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста). По достижении ребенком 16-летнего возраста паспорт выдается на 10 лет. Выдачей загранпаспортов занимается Государственная миграционная служба, на границе контролируется только дата окончания срока действия документа.
— То есть загранпаспорт можно оформлять ребенку уже на следующий день после его рождения?
— Верно. Ведь бывают такие ситуации, когда, предположим, ребенок родился с диагнозом, лечение которого возможно только за границей.
— А по каким чертам лица пограничники определяют сходство детей на фотографиях в загранпаспортах? Ведь внешность малышей быстро меняется – не придется ли родителям переоформлять документы по нескольку раз в течение четырех лет?
— Это может быть родинка, разрез глаз, форма носа, ушной раковины, которые с возрастом не меняются. Кроме того, если ребенок уже в сознательном возрасте — пограничник может провести с ним собеседование, естественно, с разрешения и в присутствии родителей или взрослых, которые его сопровождают. Пограничник задает вопросы: как зовут маму, как зовут папу. Ну и, конечно же, важно психологическое наблюдение. Если ребенка вывозят чужие люди, он, естественно, может нервничать, быть возбужденным...
Ребенка могут сопровождать члены экипажа
— Могут ли члены экипажа самолета выступать в качестве сопровождающих ребенка? Как это реализуется на практике?
— 28 августа 2018 года вступил в действие закон, который предусматривает наличие нотариально заверенного разрешения от родителей на вывоз ребенка членами экипажа в качестве сопровождающих.
Например, папа живет за границей. Мама оформляет доверенность на вывоз ребенка на авиакомпанию как на юридическое лицо. В нотариально заверенном разрешении она указывает, что доверяет вывоз своего ребенка представителям той или иной авиакомпании. Данные вносятся в нашу базу данных, и таким образом ребенок пересекает границу. При этом мама должна передать ребенка представителю авиакомпании, который берет его за руку и подводит к линии прохождения паспортного контроля. Таким образом проходит оформление.
— Какие документы при этом должны быть у ребенка?
— Загранпаспорт или проездной документ ребенка и нотариально заверенное согласие родителей на вывоз ребенка представителями авиакомпании.
— При выезде из Украины детей до 16 лет с одним из родителей нужно ли заверенное согласие второго?
— Обязательно. Если мама с папой состоят в браке, то при вывозе ребенка за границу одним из родителей обязательно нужно нотариально заверенное согласие на вывоз от второго родителя.
Ничего сложного здесь нет: обращаетесь к ближайшему нотариусу – у него есть форма. Я сама недавно побывала в такой ситуации – выезжала за границу, брала с собой дочку и оформляла доверенность от ее папы. Обязательно указывается страна пребывания ребенка и срок – с какого по какое число.
Из РФ в Украину – по свидетельству о рождении российского образца
— Если мать-одиночка — гражданка Украины – родила ребенка в России, по каким документам она может ввезти его на территорию нашей страны?
— В России такая мама получает свидетельство о рождении российского образца. В отличие от Украины, данные об отце там не вносятся – просто ставится прочерк. В Украине данные об отце вносятся в свидетельство о рождении ребенка со слов матери, а ей, согласно ст. 135 Семейного кодекса Украины, выдается справка из РАГСа, что она является мамой-одиночкой. В России такую справку получить невозможно. Поэтому на паспортном контроле она просто предъявляет свидетельство о рождении российского образца, в котором стоит прочерк, – без справки. Эта норма была введена летом нынешнего года.
— А где можно ознакомиться с правилами вывоза детей за границу?
— Что касается вывоза детей за границу, есть Постановление КМУ № 57 от 1995 года «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», где рассматривается каждый конкретный случай. Предположим, мама или папа пропали без вести – при пересечении границы ребенок должен иметь при себе решение суда, которым будет признан этот факт. Тогда разрешение от этого родителя на вывоз ребенка не нужно. Если ребенок находится под опекой бабушки либо дедушки – необходимо опять-таки решение суда, что ребенок передан под опеку. Если мама или папа умерли – в этом случае предъявляется свидетельство о смерти. Но хочу подчеркнуть – на границе предъявляются только оригиналы документов, ксерокопии в расчет не берутся.
Мнение злостного алиментщика роли не играет
— Теперь хотелось бы поговорить о таких новациях, как санкции, которые применяются в отношении алиментщиков при пересечении границы. Запрещен ли должникам по алиментам (задолженность свыше полугода) выезд за границу? И откуда пограничники получают информацию, что этого человека выпускать нельзя — из какого-то реестра должников? Сколько алиментщиков уже задержали на границе?
— На границе мы выполняем поручение правоохранительных органов Украины. Никаким реестром алиментщиков не пользуемся. Правоохранительные органы отправляют заявку в администрацию Госпогранслужбы Украины о том, что конкретному человеку запрещен выезд с территории Украины. Мы ставим его на контроль под определенным индексом. При этом причину задержания человека на границе мы не знаем. Это может быть и алиментщик, и человек, который совершил правонарушение, и т. д. Поэтому назвать цифры, сколько алиментщиков задержали, я не могу.
Ознакомиться с обстоятельствами, в случае которых человек может быть ограничен в выезде с территории Украины, можно в Законе Украины «О порядке выезда с Украины и въезда в Украину гражданами Украины».
Хочу отметить, что гражданин Украины ни в коем случае не может быть ограничен в праве въезда в Украину, даже если его документ недействителен (в этом случае составляется определенный процессуальный документ).
— А как обычно реагируют те, кого не выпустили за пределы Украины? Они знают, что являются невыездными?
— Кто-то реагирует спокойно, кто-то – очень бурно. Некоторые знают о своем невыездном статусе, кто-то догадывается. А есть такие, для которых отказ в пересечении границы становится весьма неприятным сюрпризом…
— Действительно ли неплательщики алиментов лишаются права решать вопрос о выезде ребенка за границу? В пункте пересечения границы второму родителю достаточно предъявить справку о задолженности по выплате алиментов?
— 28 августа 2018 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка ненадлежащего содержания».
Согласно этой новации, если один из родителей не выплачивает алименты в течение четырех месяцев, то при наличии справки о задолженности и необходимых документов для пересечения госграницы родитель, с которым проживает ребенок, может вывезти его за рубеж на срок до одного месяца – без разрешения родителя-алиментщика.
Если же один из родителей проживает с ребенком-инвалидом, то при вывозе его за границу достаточно справки, что алименты не выплачиваются в течение трех месяцев.
Если ребенок выезжает за границу с родителем, с которым он не проживает, – в этом случае необходима доверенность от второго родителя.
— А если нужно вывезти ребенка больше чем на месяц, все равно необходимо разрешение второго родителя, даже если он задолжал алименты?
— В этом случае необходимо решение суда на вывоз ребенка. Хочу добавить, что с любыми изменениями в законодательстве Украины относительно пересечения границы можно ознакомиться на сайте Госпогранслужбы Украины, что касается непосредственно Харьковской области -- на страничке в «Фейсбуке» Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Могут ли на границе попросить военный билет?
— Могут ли при пересечении границы юношей призывного возраста попросить предъявить военный билет? Существует ли база призывников, которой пользуются пограничники, чтобы не выпустить человека, уклоняющегося от службы в армии, за рубеж?
— Документы на право пересечения государственной границы Украины перечислены в Законе Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины». Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический, служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа. К таким документам относится также удостоверение личности на возвращение в Украину. Если человек потерял документы за границей, он обращается в консульство на территории иностранного государства и получает там данный документ. Военный билет в списке этих документов не фигурирует. И базой призывников пограничники в своей работе не пользуются. У нас существует база, составленная на основании поручений правоохранительных органов, с помощью которой мы и реализуем эти поручения.
Однако в законе четко сказано, что молодой человек призывного возраста, уклоняющийся от службы в армии, может просто не получить загранпаспорт.
— Какие основные нарушения происходят при пересечении границы?
— Основные нарушения связаны с документами – неправильно оформлены, чего-то не хватает и так далее. Есть умники, которые пытаются самостоятельно вклеить фото в паспорт гражданина Украины при достижении 25 или 45 лет. Некоторые пытаются пересечь границу по испорченным документам – очень затертым, которые практически разваливаются, либо же по разрисованным ребенком. Такие документы являются недействительными. Очень часто бывает, что человек только на границе обнаруживает, что срок действия его загранпаспорта истек неделю назад.
— А если на момент пересечения границы заграпаспорт действителен всего лишь день или три, человека выпустят за границу?
— Мы не имеем права не выпустить его, если нет никаких законных оснований на ограничение выезда. А дальше – это уже его проблемы. Либо он уже через день должен будет снова въехать в Украину, либо обновит документ в консульстве. При въезде в Украину по просроченному документу человека впустят, но он будет привлечен к административной ответственности по ст. 204 - 1 Административного кодекса Украины за нарушение правил пересечения госграницы Украины. Это может быть штраф или арест – решение вынесет суд. — Какие еще нарушения встречаются? Можете привести интересные примеры?
— Среди частых нарушений – попытки перемещения через границу запрещенных вещей.
Что касается интересных случаев, то буквально 16 сентября рано утром была задержана партия наркотического вещества растительного происхождения в количестве 21 кг. Правонарушители надеются, что они умнее пограничников. В этот раз они припрятали наркотики в бензобак, поместив их в вакуумную упаковку, и залили бензином. Вероятно, рассчитывали на то, что собаки их просто не унюхают. Однако, несмотря на уловки злоумышленников, служебная собака, натренированная на поиски наркотического вещества, прекрасно справилась со своей работой. Кроме того, когда человек знает, что нарушает закон, он волнуется, переживает, теряется, невнятно отвечает на вопросы – выдает себя своим поведением.
Неделю назад был интересный случай: женщина пересекала границу из России в Украину в пешем порядке, нарядившись в пышную юбку, под которой пыталась пронести 50 бывших в использовании мобильных телефонов. Она заметно нервничала. Кроме того, сработал металлоискатель. Мобильные телефоны она определила в самодельные сумки-карманы, которые прицепила к ногам.
Хочу обратить внимание, что перед тем, как куда-то выезжать, – необходимо ознакомиться с договором между Украиной и страной следования, узнать, какие документы необходимы. Например, с Турцией у нас ратифицировано соглашение, что граждане Украины с туристической целью могут въезжать на территорию Турции по ID-карте, которую сейчас получают с 14 лет. Недавно было ратифицировано соглашение между Украиной и Грузией, которое в скором времени вступит в силу.
— Нужен ли загранпаспорт для поездки из Украины в Россию и в обратном направлении?
— В соответствии с соглашением между Украиной и Россией, граждане РФ въезжают на территорию нашей страны только по загранпаспортам – независимо от возраста. У всех совершеннолетних гражданам РФ при пересечении государственной границы с Украиной снимаются отпечатки пальцев.
Что касается граждан Украины, то они могут въезжать в Россию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.
Личное дело
Оксана ИВАНЕЦ родилась в 1981 году в семье военнослужащих. В 2002 году окончила Академию Госпогранслужбы Украины по специальности «филолог» и получила первое офицерское звание - лейтенант. В том же году прибыла для прохождения службы в Харьковский пограничный отряд.
Прошла все звенья офицерской службы – от старшего инспектора до помощника начальника Восточного регионального управления ГПСУ. Подполковник Госпогранслужбы Украины.
Замужем. Воспитывает пятерых детей.