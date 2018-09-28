Злостного алиментщика за границу не пустят 28 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

О новациях, которые ожидают украинцев при пересечении границы, рассказала помощник начальника регионального управления - начальник сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Оксана Иванец.