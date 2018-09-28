Эксперт рассказал, как Украина готовится к войне с Россией на море 28 сентября 2018 г. источник 0 0

После оккупации Крыма и потери большого количества военных кораблей, ВМС Украины начали реализовывать концепцию построения москитного флота.

Об этом рассказал руководитель "Украинского милитарного центра", сержант резерва морской пехоты Тарас Чмут.



По его словам, реализация концепции проходит не совсем так, как хотелось бы.



"ВМС получили шесть малых бронированных катеров МБАК, те, что в СМИ называют "Гюрза-М", но это не так. Их называют москитами, но они имеют максимальную скорость хода 25 узлов, ограничение по дальности – до 50 морских миль, ограничения по мореходности – до трех баллов, а с применением оружия – до двух. То есть это медленные катера для хорошей погоды. Для них на флоте есть своя ниша и свои задачи, но их нельзя считать москитами", - пояснил эксперт.



Следующим шагом, по его словам, должно быть строительство десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр".



"Их спустили буквально несколько недель назад. Их скорость – до 50 узлов, они могут выполнять патрульно-противодиверсионные функции и доставлять группы морских пехотинцев до 32 человек. При этом они лучше вписываются в концепцию москитного флота, поскольку они скоростные, малозаметные, и ожидаем, что они будут достаточно качественными. Сегодня они проходят достройку уже на воде, потом должны пройти заводские и государственные испытания. Где-то через год их примут в состав ВМС, но, возможно, и раньше", - рассказал Чмут.



Затем, считает он, должно быть строительство ракетных катеров проекта "Лань".



"Это классический москит – большие ракетные катера с настоящими противокорабельными ракетами, которые должны быть достаточно мореходными, автономными для действия в ближней морской зоне для уничтожения кораблей класса до фрегата. Условно говоря, это основа крупных надводных сил России на Черном море", - сказал эксперт.



По его словам, этот проект еще не готов до конца. Есть информация о том, что закладку ожидают к концу года, но когда завершится строительство непонятно, ибо самой ракеты "Нептун" производства КБ "Луч", которая должна быть установлена на катерах, еще нет. Она проходит испытания, и до конечного продукта там еще годы работы. Может случиться так, что выйдет катер, но без ракеты, да и то в 2021 году или позже.