В Харькове пройдет необычный фестиваль-конкурс 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Городской фестиваль-конкурс «Битва хоров» среди подопечных территориальных центров районов Харькова пройдет 1 октября во Дворце детского и юношеского творчества (пр. Тракторостроителей, 55).

Конкурс посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины. С 2006 года в харьковских терцентрах работают клубы активного долголетия для досуга людей пожилого возраста, где они занимаются по интересам, общаются и ведут активный образ жизни.



Среди организаторов фестиваля - заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



Начало мероприятия - в 12:00.