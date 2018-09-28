Экономика

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Эксперт объяснил, почему украинцев теперь меньше приглашают на работу в Польшу

Эксперт объяснил, почему украинцев теперь меньше приглашают на работу в Польшу
Количество приглашений на работу для украинцев в Польше сократилось на четверть.
Об этом говорится в отчете Министерства семьи, труда и социальной политики страны, передает Радио Польша.

По информации ведомства, в первой половине 2018 года было зарегистрировано 692,47 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины. Это на 212,39 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По мнению эксперта социальной кампании «Партнерство и трудоустройство», председателя комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кулаги, существует три основные причины сокращения количества приглашений на работу для украинцев.

Прежде всего это изменения в законодательстве Польши. С 1 января 2018 года заявки на трудоустройство иностранных граждан стали платными. Таким образом пресекалась торговля фиктивными заявками.

Вторая причина заключается в том, что в соответствующий период прошлого года еще не действовал безвиз. Хотя для легального трудоустройства нужна заявка работодателя, возможность находиться в Шенгенской зоне по биометрическому паспорту позволяет незаконно трудоустраиваться в Евросоюзе.
Третья причина, по мнению Кулаги, заключается в том, что Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ.

«В первой половине 2018 года украинцы все чаще выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны, а также Израиль», – отметил эксперт.

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