Область обеспечивает детей-сирот квартирами 28 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

На Харьковщине успешно реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот. В этом году в области приобретут 33 жилых объекта и квартиры для детдомов семейного типа, а также для детей, потерявших родителей. Этот вопрос находится под личным контролем главы ХОГА Юлии Светличной.