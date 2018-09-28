Область обеспечивает детей-сирот квартирами

На Харьковщине успешно реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот. В этом году в области приобретут 33 жилых объекта и квартиры для детдомов семейного типа, а также для детей, потерявших родителей. Этот вопрос находится под личным контролем главы ХОГА Юлии Светличной.
Квартиры от государства — детям-сиротам. В Харьковской области уже два года работает программа обеспечения жильем детей, лишенных родительской опеки. Механизм таков: из госбюджета выделяются деньги региону, а местные власти покупают квартиры. Областная администрация уделяет особое внимание обеспечению прав детей в области. В частности, вопросы реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот и детских домов семейного типа глава ХОГА контролирует лично.
— В Харьковской области сейчас более четырех тысяч детей-сирот. Они нуждаются в особой поддержке, и мы делаем все для того, чтобы такую поддержку оказать, — говорит Юлия Светличная. — Только в прошлом году в нашем регионе создано 17 домов семейного типа, где детей воспитывают как в семье. Мы продолжим создавать условия для таких семей. Также будет продолжена работа по обеспечению детей-сирот квартирами в разных районах области.
Реализация программы продолжается
Юлия Светличная отметила, что впервые за годы независимости по инициативе президента Петра Порошенко государство выделило адресное финансирование на закупку квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также на приобретение жилья для детских домов семейного типа.
Как уточнил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, в 2017-2018 годах Харьковская область получила на эти цели субвенции из государственного бюджета на общую сумму 32,9 млн грн.
В 2017-м в области было приобретено 12 квартир и один таун-хаус для одновременного обеспечения социальным жильем 20 лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Змиевском, Харьковском, Первомайском районах. Также в прошлом году приобрели два здания для детских домов семейного типа.
В этом году реализация программы продолжается. В области планируется приобрести 33 объекта: семь жилых домов для ДДСТ и 26 объектов – как под социальное жилье, так и в собственность для сирот и детей, лишенных опеки.
Планы претворяются в жизнь
Планы не остаются на бумаге, а успешно претворяются в жизнь.
Например, в феврале нынешнего года Юлия Светличная передала детям-сиротам из Первомайского района ключи от первых трех из шести приобретенных однокомнатных квартир, где провели ремонт и установили мебель. В Красноградском районе руководитель области вручила ключи от нового дома семье, воспитывающей приемных детей.
— Семья воспитывает двоих собственных детишек и двоих усыновленных. Знаю, что у них есть планы усыновить еще двоих. Надеюсь, что этот дом станет хорошим залогом для благосостояния семьи, — сказала Юлия Светличная.
«Радости нет предела!»
В мае глава Харьковщины вручила ключи семи детям-сиротам от двух- и трехкомнатных квартир в одной из новостроек в Песочине. Жилье со свежим ремонтом – просторное и оснащенное всем необходимым для жизни – досталось, в частности, Галине Кононовой с двумя детьми, осиротевшей в восьмом классе. Теперь для нее остались в прошлом и детская школа-интернат, и съемное жилье.
— Радости нет предела, — поделилась она. — Восемь лет я состояла на квартирном учете. Восемь лет! Да, это социальное жилье без права приватизации, но нам пообещали, что нас отсюда никто не выгонит, пока нам не дадут постоянное жилье. Очень рады, что власть от обещаний перешла к действиям. Для нас это очень важно, потому что сирот сейчас никто не поддерживает.
Юлия Светличная лично проверила, в каких условиях будут жить новоиспеченные жильцы.
— Четыре новые квартиры, которые полностью оборудованы. Сделан хороший ремонт, есть вся бытовая техника, необходимая для жизни. И это только начало. В нынешнем году планируем обеспечить около 50 детей-сирот жильем, — пообещала она. — Это будут либо дома семейного типа, либо отдельные квартиры. Программа работает второй год подряд. Впервые за время существования независимости государство по вернулось лицом к людям и осуществляет государственные гарантии.
А в августе Юлия Светличная передала ключи от нового дома в Дергачах приемной семье Юрьевых, которая воспитывает четверых детей.
— Новый дом для семьи был приобретен за счет государственной программы, - сказала руководитель области. — Более 270 квадратных метров – на замену двухкомнатной квартиры, которую имела семья. Мы сделаем все для того, чтобы семьи имели возможность дарить тепло детям, которые до этого были лишены родительской опеки.
Главная цель – устроить детей в семью
Кстати, в вопросе развития семейных форм воспитания Харьковская область уже второй год подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Кабинета министров Украины.
— Наша главная цель – уменьшить риск попадания детей в интернаты, а устроить их в дома семейного типа. Стараемся дать возможность детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, воспитываться именно в семейных условиях, — отметила Юлия Светличная.
Цифры
По данным начальника службы по делам детей ХОГА Ольги Шевченко, в области насчитывается 4297 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них под опекой и попечительством находятся 2964.
На данный момент в Харьковской области функционирует 101 детский дом семейного типа, где воспитывается 671 ребенок. В 298 приемных семьях воспитываются 543 ребенка указанных категорий.