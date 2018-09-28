Харьков нашел деньги на новые троллейбусы 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Европейский банк реконструкции и развития и КП «Троллейбусное депо №2» сегодня, 28 сентября, подписали кредитное соглашение на сумму 10 млн евро для обновления подвижного состава предприятия.

Документ подписали директор депо Дмитрий Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.



Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро. Эти средства будут направлены на закупку новых троллейбусов, а также на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.