Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на оборону 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Украина тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что больше, чем минимальные обязательные обязательства для стран-членов Североатлантического альянса.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи двух американских патрульных катеров класса Island Украине, которая состоялась на базе Береговой охраны США "Балтимор".



"Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО", - сказал он.



В то же время Президент подчеркнул, что сейчас новая украинская армия эффективно останавливает российскую агрессию, борется за свободу и демократию и фактически выполняет функцию восточного фланга НАТО.



Порошенко также напомнил, что подал в парламент изменения к Конституции в части закрепления курса интеграции Украины в ЕС и НАТО.



"Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию", - подчеркнул глава государства.



Как сообщалось ранее, с 25 до 27 сентября Президент Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН.