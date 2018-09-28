Политика

  • 90
    •  / 

Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на оборону

Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на оборону
Украина тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что больше, чем минимальные обязательные обязательства для стран-членов Североатлантического альянса.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи двух американских патрульных катеров класса Island Украине, которая состоялась на базе Береговой охраны США "Балтимор".

"Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО", - сказал он.

В то же время Президент подчеркнул, что сейчас новая украинская армия эффективно останавливает российскую агрессию, борется за свободу и демократию и фактически выполняет функцию восточного фланга НАТО.

Порошенко также напомнил, что подал в парламент изменения к Конституции в части закрепления курса интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, с 25 до 27 сентября Президент Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2983 грн
100 EUR 3312.88 грн
100 USD 2829.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи