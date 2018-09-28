Что будет с авто на «евробляхах» после введения новых штрафов. Мнение эксперта 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Из-за неопределенного статуса автомобилей в с иностранной регистрацией их владельцы смогут избежать штрафов, согласно новым правилам парковки, но ценой такого выбора может стать конфискация транспортного средства.

Такое мнение высказал эксперт по транспортным стратегиям Александр Кава.



«Эвакуировать эти автомобили можно, но будут сложности с привлечением владельцев этих авто к ответственности. Брошенный автомобиль (владелец, которого появляется в полицию, чтобы забрать свое транспортное средство — ред.) будет или продан, или утилизирован. Если владелец автомобиля на «евробляхах» отказываться платить штраф, то на авто будет начисляться штраф за каждый день, который он будет находиться на штрафплощадке», — заявил эксперт.



Кава не исключил, что некоторые владельцы «евроблях» просто будут просто отказываться от своих автомобилей на штрафплощадке из-за их невысокой стоимости.