Нардеп поздравил трудовые коллективы с Днем машиностроителя
28 сентября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул поздравил трудовые коллективы и ветеранов с Днем машиностроителя.
«Вернем уважение к людям труда! Поздравляю трудовые коллективы и ветеранов отрасли с Днем машиностроителя! – написал оппозиционер своей странице в Facebook. –
Знаю, насколько тяжела ваша работа, потому что сам начал трудовой путь в карьере, почти двадцать лет отдал промышленности. Продукцией наших ракето-, авиа-, судо-, машиностроителей восхищался весь мир. Иностранцы с радостью принимают наших специалистов».
По словам Александра Вилкула, он делает все для поддержки отечественной промышленности.
«Это основа для создания новых рабочих мест, реального роста зарплат и пенсий, – написал нардеп. – С праздником! Мира и добра вам и вашим семьям!».
Александр Вилкул вместе с коллегами из «Оппозиционного блока»подал в парламент соответствующий пакет законопроектов в рамках стратегии «Новая индустриализация».