Нардеп поздравил трудовые коллективы с Днем машиностроителя 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул поздравил трудовые коллективы и ветеранов с Днем машиностроителя.

«Вернем уважение к людям труда! Поздравляю трудовые коллективы и ветеранов отрасли с Днем машиностроителя! – написал оппозиционер своей странице в Facebook. –

Знаю, насколько тяжела ваша работа, потому что сам начал трудовой путь в карьере, почти двадцать лет отдал промышленности. Продукцией наших ракето-, авиа-, судо-, машиностроителей восхищался весь мир. Иностранцы с радостью принимают наших специалистов».



По словам Александра Вилкула, он делает все для поддержки отечественной промышленности.



«Это основа для создания новых рабочих мест, реального роста зарплат и пенсий, – написал нардеп. – С праздником! Мира и добра вам и вашим семьям!».



Александр Вилкул вместе с коллегами из «Оппозиционного блока»подал в парламент соответствующий пакет законопроектов в рамках стратегии «Новая индустриализация».