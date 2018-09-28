Отстаивая собственные границы, Украина защищает свободный мир 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Говорил о миротворческой миссии в Донбассе, о попытках РФ оккупировать Азовское море, о необходимости ответить на агрессию всем миром. На чем еще акцентировал внимание глава государства?