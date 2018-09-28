Отстаивая собственные границы, Украина защищает свободный мир
28 сентября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Говорил о миротворческой миссии в Донбассе, о попытках РФ оккупировать Азовское море, о необходимости ответить на агрессию всем миром. На чем еще акцентировал внимание глава государства?
В рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, состояние выполнения минских договоренностей. Глава государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Также было признано необходимым активизировать международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море. Президент Украины в очередной раз призвал усилить давление на РФ для безотлагательного освобождения украинских политзаключенных.
США не признают российскую аннексию Крыма
Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, во время которой спецпредставитель вручил символическую печатную копию декларации госсекретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко зафиксирована позиция США относительно незаконной аннексии Россией украинского Крыма.
— США никогда не признают российскую аннексию Крыма, — сказал Курт Волкер.
Президент Украины передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Этот документ распространен в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. Также стороны договорились координировать усилия с целью скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.
Миротворческая миссия в Донбассе прекратит страдания украинцев
В своем выступлении на дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН Петр Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию в Донбасс с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, что, по его мнению, может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа.
Он отметил, что по самым осторожным оценкам ООН, число жертв российской агрессии составило около 35 тысяч человек – более десяти тысяч погибших и около 25 тысяч раненых. Количество внутренне перемещенных лиц превысило полтора миллиона.
— Это может выглядеть как очередные данные сухой статистики, но для меня лично и для всех украинцев это глубокие шрамы на сердце, — сказал Петр Порошенко, выразив мнение, что не существует лучшего способа прекратить страдания украинского народа, чем развертывание миротворческой операции с полноценным мандатом ООН.
В то же время, глава украинского государства подчеркнул, что Россия выступает против миротворцев, потому что «Кремль боится, что они увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. РФ также не хочет терять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск в Донбасс».
— Разве не должна ООН дать смелый ответ этому вызову? — сказал президент и напомнил, что обращение Украины по развертыванию операции по поддержанию мира ООН на оккупированной территории Донбасса до сих пор не было удовлетворено.
Против кремлевской агрессии – единым фронтом
Украинский президент убежден: защищая территориальную целостность и суверенитет, Украина не только отстаивает свои границы, но и защищает весь мир от страны-агрессора и ее посягательств.
— Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, противостоим возрождающемуся неоимпериалистическому государству, и таким образом защищаем свободный мир, — сказал Петр Порошенко.
Петр Порошенко призвал мировое сообщество помнить о причинах войны в Украине.
— Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она делает вид, что Украина, как и Грузия, «сама напала на себя», - подчеркнул он. — Знаем ли мы, какой следующий сосед России «нападет на себя»? Будет ли мир и дальше находиться в состоянии «удобного оцепенения», надеясь, что «следующим буду не я»?
После Крыма – на очереди Азовское море
Петр Порошенко призвал ООН усилить санкции против России в ответ на ее попытки оккупировать Азовское море. Он напомнил, что, построив незаконно мост через Керченский пролив, Россия начала препятствовать движению кораблей.
— Такие грубые действия должны осуждаться как незаконные, в том числе как нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Такие действия требуют усиления санкций и других целенаправленных мер, — заявил глава украинского государства.
Кроме того, президент Украины призвал принять резолюцию Генассамблеи ООН о соблюдении прав человека в оккупированном РФ Крыму, напомнив, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН, который отменяет запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
Петр Порошенко напомнил, что все украинские предложения обменять осужденных в Украине российских граждан на украинцев, которых как политзаключенных удерживают в России, игнорируются.