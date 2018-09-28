Председатель ХОГА встретилась с главой Представительства ЕС в Украине: видео-факт 28 сентября 2018 г. источник 0 0

Во время встречи Юлия Светличная и Хьюг Мингарелли обсудили состояние социально-экономического развития региона, ход реформы децентрализации и объединения громад, а также сотрудничество Харьковщины с ЕС.

В начале встречи руководитель области привела данные касательно развития сотрудничества региона с Европейским Союзом за последние несколько лет.



«Наше сотрудничество, начиная с 2016 года, когда мы с вами наработали и согласовали направление совместных действий, уже имеет практические результаты, - сказала Юлия Светличная. - Экспорт харьковских предприятий в страны Европейского Союза увеличился с 2016 года на 40%. С 2016 по 2018 год в области реализовано более 30 европейских проектов и программ, включая программы международной технической помощи и некоторые финансовые программы, в частности».



Глава ХОГА также отметила активизацию процесса объединения громад в области. Она сообщила, что сейчас в регионе уже создано 17 объединенных территориальных громад, в том числе крупнейшая в Украине Лозовская ОТГ. Сейчас на ее территории проживают более 74 тысяч человек, однако в дальнейшем процессе объединения количество жителей ОТГ может увеличиться до 100 тысяч.



«Также могу сказать, что еще 4 вновь объединенные территориальные громады входят в 20-ку крупнейших в Украине, - сказала Юлия Светличная. - Бюджет Харьковской области вырос втрое, что позволяет нам ремонтировать, строить и восстанавливать. Именно этих изменений ожидают люди на местах. Именно этим мы доказываем, что такое реформа децентрализации, что такое новая страна и ответственность власти. Потому что некоторые объекты, которые сегодня ремонтируются и реконструируются, ждали этого 20 - 30, а то и 50 лет».



Руководитель области также акцентировала внимание на повышении уровня бизнес-активности в регионе и развития международного авиасообщения.



«В этом году в Харьковском аэропорту открыто дополнительно 10 направлений - сезонных и регулярных рейсов. Осуществляется до 100 рейсов в неделю», - привела данные председатель ХОГА.



Глава Представительства ЕС в Украине отметил, что все приведенные данные очень позитивны.



«Когда мы слышим, что есть позитивное развитие ситуации, это очень важно для нас, - сказал Хьюг Мингарелли. - Мы абсолютно уверены в том, что местные и региональные органы власти играют чрезвычайно важную роль в социально-экономическом развитии страны. Вы дали очень позитивные цифры, свидетельствующие о развитии экспорта и промышленности. Что касается экспорта, у нас также есть положительные данные, подтверждающие эту информацию. Украина в целом и Харьковщина, в частности, очень значительным образом повысили объемы экспорта в страны ЕС».



Глава Представительства ЕС в Украине отметил также важность реализации всех мероприятий в рамках реформы децентрализации как на государственном, так и на региональном уровнях.



«По нашему опыту, должным образом проведенная децентрализация приводит к повышению качества социально-государственных услуг, предоставляемых гражданам. И в этом смысле мы стремимся делиться с вами опытом, который у нас есть. Очень важно, чтобы как местные, так и центральные органы власти поддерживали процесс становления и развития объединенных громад», - сказал Хьюг Мингарелли.



Он также отметил положительную динамику, которая наблюдается в развитии сферы здравоохранения, и предложил Юлии Светличной во время следующего визита в Киев встретиться с представителями Европейского инвестиционного банка для обсуждения потребностей этой сферы на следующий период.