Борис Колесников открыл конкурс «Пищевые технологии», на кону – поездка в Кельн и гранты до $100 тыс

С 1 по 28 октября на странице в Фейсбуке
проводится регистрация студентов профильных вузов и молодых специалистов до 25 лет, желающих проверить свои знания и силы в конкурсе. Первый отборочный этап пройдет 1 ноября в формате тестирования по профильным предметам. Участники, прошедшие во второй этап, должны 28 ноября представить собственную разработку перед членами жюри. Эксперты определят 30 победителей «Пищевых технологий 2019». Наградой для авторов лучших проектов будет поездка в январе 2019 года в Кельн (Германия) на крупнейшую в мире выставку кондитерской промышленности ISM.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал будущим конкурсантам удачи и пригласил талантливую молодежь со всей страны присоединиться к проекту. «Кондитерская промышленность в Украине за последние 30 лет претерпела такие изменения, что теперь она может на равных бороться с любыми конкурентами в любой стране. Поездка юных пищевиков на выставку в Кельн – это возможность увидеть, насколько сильна конкуренция в мире, какие новые продукты появились, какие в Европе подходы, начиная от рецептуры и заканчивая дизайном. О том, что украинские кондитеры не уступают зарубежным, говорит и то, что 95% украинского рынка сладостей – продукция отечественных компаний. Задача нашего конкурса – привить ребятам соревновательный дух. Каждый из них может добиться огромного успеха. Что такое национальная идея? Это общество равных возможностей. Мы должны сделать так, чтобы никто из этой молодежи не сомневался в своих возможностях. Поэтому Фонд не только организует поездку студентов в Германию, но и параллельно с этим выделит пять грантов для авторов лучших бизнес-идей (от $50 тыс. до $100 тыс.), чтобы они могли создать свое дело в Украине с нашей помощью», – подчеркнул Борис Колесников.
Студенты заинтересованы и в поездке, и в грантах, поэтому с нетерпением ждут старта конкурса. «В прошлом году я уже принимал участие в «Пищевых технологиях», прошел в финал, но победителем не стал. В этот раз сделаю все возможное, чтобы выиграть. По опыту скажу, благодаря этому конкурсу студенты открываются с другой стороны: они выдают интересные, применимые на практике идеи, защищают конкурсные проекты перед экспертным жюри, демонстрируют специалистам навыки самостоятельной работы, исследований, создания новых продуктов и форм бизнеса. Для нас это шанс выйти на мировой уровень, вдохновиться, обменяться мнениями. Возможно, кто-то из нас представит идею, из которой впоследствии получится успешный бизнес, международный патент или любимый продукт», – рассказал Максим Закржевский, студент Национального университета пищевых технологий.
Напомним, в прошлом году «Пищевые технологии» объединили 800 студентов со всей Украины. Авторы проектов-победителей стали гостями крупнейшей кондитерской выставки ISM 2018 в Кельне. Студенты ознакомились с передовыми кондитерскими и снэковыми технологиями, увидели новинки и тренды отрасли, обменялись мнениями со специалистами и сотрудниками крупных кондитерских компаний.
Вскоре будет дан старт и другим конкурсам Фонда Бориса Колесникова
: «Авиатор», «Агро», «Морское дело», «Железнодорожник», «Архитектор» и «Программист». Традиционно наградой победителям станет поездка на ведущие профильные выставки мира.