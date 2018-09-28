Борис Колесников открыл конкурс «Пищевые технологии», на кону – поездка в Кельн и гранты до $100 тыс 28 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В киевском Национальном университете пищевых технологий 27 сентября торжественно открылся всеукраинский конкурс «Пищевые технологии 2019». Проект является первым из семи образовательных конкурсов, которые в 2018-2019 учебном году проведет благотворительный Фонд Бориса Колесникова.