Общество

  • 325
    •  / 

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Осень потихоньку берет свое — с каждым днем и с каждой ночью.

СЕГОДНЯ, 29 СЕНТЯБРЯ: переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 7–12 м\сек. Днем порывы 15–20 м/с. Температура по области: ночью 6–11º тепла, днем 16–21º выше нуля; по городу: ночью 7–9º тепла, днем 17–19º выше нуля.

ЗАВТРА, 30 СЕНТЯБРЯ: облачно с прояснениями. Ночью дождь. Днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 5–10 м\сек. Температура: ночью 5–10º тепла, днем 11–16º выше нуля.

1 ОКТЯБРЯ: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м\сек. Температура: ночью 2–7º тепла, днем 12–17º выше нуля.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2826.99 грн
100 EUR 3272.53 грн
10 RUB 4.3101 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи