Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни 29 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Осень потихоньку берет свое — с каждым днем и с каждой ночью.

СЕГОДНЯ, 29 СЕНТЯБРЯ: переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 7–12 м\сек. Днем порывы 15–20 м/с. Температура по области: ночью 6–11º тепла, днем 16–21º выше нуля; по городу: ночью 7–9º тепла, днем 17–19º выше нуля.



ЗАВТРА, 30 СЕНТЯБРЯ: облачно с прояснениями. Ночью дождь. Днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 5–10 м\сек. Температура: ночью 5–10º тепла, днем 11–16º выше нуля.



1 ОКТЯБРЯ: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м\сек. Температура: ночью 2–7º тепла, днем 12–17º выше нуля.