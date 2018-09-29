Украинцы определились по вопросу вступления в Евросоюз 29 сентября 2018 г. источник 0 0

Большинство граждан Украины, а именно 51%, считают, что нашей стране во внешней политике стоит ориентироваться на вступление в Европейский Союз, а 52% считает, что Украине обязательно нужно стать членом ЕС в будущем. Однако примерно треть - 34% - не согласны с такой позицией, и еще 15% не могут определиться со своим мнением.

Согласно социологическому опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, больше всего хотят видеть Украину в ЕС на Западе и в Центре Украины (79% и 58% соответственно). В свою очередь на Юге и Востоке большинство респондентов пока не разделяют евроинтеграционных стремлений (58% и 57% соответственно в этих регионах против, чтобы Украина стала членом ЕС).



В то же время каждый третий в Украине, ровно 33%, считает, что нам не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к Евразийскому союзу, а еще 11% правильным выбором считают возможное присоединении к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.



Основными преимуществами от членства в ЕС украинцы считают повышение жизненного уровня людей (38%), содействие борьбе с коррупцией (27%) и свободное передвижение людей за границу (26%). Каждый пятый гражданин ожидает, что членство Украины в ЕС будет способствовать более свободному доступу молодежи к обучению в европейских университетах (21%). Зато 26% опрошенных украинцев считают, что никаких преимуществ Украина от членства в ЕС не будет.



Что касается возможных негативных последствий, то среди них побаиваются эмиграция украинцев за границу - 46% опрошенных (в ноябре 2015 показатель составлял 33%), вероятность притока иностранцев и мигрантов (26%) и распродажа страны (24%). Имеются также опасения, что членство в ЕС приведет к ухудшению отношений с Россией и странами СНГ (18%); падение жизненного уровня (16%) и безработицы (16%).



Общенациональный опрос населения был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.