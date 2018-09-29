Как правильно пить минеральную воду

Многие говорят о необыкновенной пользе употребления минеральной воды. Инструкторы фитнес-центров и даже дипломированные врачи советуют подкреплять организм чудо-жидкостью. Многие говорят о лечебном эффекте минералки, но любое лекарство, как известно, имеет противопоказания. Как все-таки правильно пить «заряженную» природой воду, чтобы не стать «козленочком»?
Вера К.
Хоть на людях нет характерных ярлычков, как на одежде, еще в школе многие усвоили, что человек на 80% состоит из воды. Поэтому нужно быть на страже, когда дело касается питья. Вода с природными минералами подлечит, укрепит, стабилизирует, стимулирует. Однако фанатизм в этом деле не всегда оправдан, и чрезмерное употребление минеральной воды, как и любые другие излишества, может испортить всю картину, говорят специалисты.
Общеизвестно, что для полного счастья человеку нужно в сутки выпивать около двух литров жидкости. Причем компот, сок, кофе, бульон и пиво – не в счет. Только пить нужно правильно: с токсинами и прочим нетоварищеским мусором из организма эмигрируют вовсе не лишние минеральные вещества. Поэтому вполне логично обратиться за помощью к минеральной воде, которая поможет восполнить их баланс в организме.
Не всякая вода может именоваться минеральной
Добытая из зарегистрированного подземного источника жидкость будет считаться минеральной, если удастся сохранить ее изначальный набор солей. Сила минералки объясняется наличием в ней определенных веществ: в виде ионов, недиссоциированных молекул, коллоидных частиц. Воды из различных источников отличаются набором составных частей, а также их соотношением.
По химическому составу и содержанию солей выделяют несколько видов минеральной воды. Гидрокарбонатная снижает кислотность желудочного сока, стимулирует или тормозит его секрецию (зависит от метода применения). Подходит для лечения мочекаменной болезни, диабета, подагры и инфекционных заболеваний, а также полезна для людей, занимающихся спортом. Противопоказана больным гастритом.
Хлоридная вода активизирует обменные процессы, улучшает секрецию желудка, способствует регулировке работы желчевыводящих путей и печени, нормализует состояние поджелудочной железы, тонкого кишечника. Употребление минеральной воды показано при расстройствах пищеварительной системы. Людям с повышенным давлением пить ее нельзя.
Сульфатная вода стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, благоприятна для восстановления печени и желчного пузыря, при различных заболеваниях желчных путей, гепатите, ожирении, сахарном диабете. Детям и подросткам пить нельзя, поскольку сульфаты препятствуют росту костей. Также не рекомендуется женщинам за 50 – есть риск развития остеопороза.
Натриевая незаменима при запорах, плохом пищеварении. Тем, кто сидит на низкосолевой диете, и гипертоникам не рекомендуется. Кальциевая вода снижает давление и рекомендуется при непереносимости молока. Подходит беременным, детям и подросткам. Железистая вода с высоким содержанием железа назначается пациентам при железодефицитной анемии, а при язвенной болезни – противопоказана. Магниевую воду рекомендуется пить людям при стрессовых ситуациях и запорах. А вот тем, кто имеет склонность к расстройству желудка, она запрещена.
Если у вас пониженная кислотность желудочного сока, то кислая вода – для вас, если язва – не испытывайте судьбу. Фторная рекомендуется беременным и людям, страдающим остеопорозом. Категорически запрещена тем, кто использует фторированную водопроводную воду.
Встречается также смешанная вода – хлоридно-сульфатная, натриево-магниевая, натриево-кальциевая и др. При правильном применении такая структура вкупе с биологически активными веществами, входящими в состав подземной воды, значительно усиливает лечебный эффект.
Что под крышкой и на этикетке?
О том, что в бутылке находится целебная питьевая вода, говорят слова «общая минерализация», «общее солесодержание» и «осадок при 180 градусах». Идеальный вариант – употребление минеральной воды непосредственно из источника. Однако боржоми из каждого крана не льется, а ездить на воды, как это раньше было принято среди господ, не каждый может себе позволить. Поэтому при покупке минералки нужно обращать особое внимание на следующую информацию на этикетке: название, вид, группа минеральной воды; тип (с газом или без); химический состав; степень, способ минерализации; наименование и номер скважины; назначение; название, контакты фирмы-производителя; информацию о сертификации; технические условия; номинальный объем; дату изготовления (разлива); правила и срок хранения.
Пить или не пить – вот в чем вопрос
Минералка благотворно влияет на здоровье, иммунитет, обмен веществ и общее состояние человека. Но чрезмерное употребление минеральной воды одинаковой марки не оправданно: каждая ее разновидность имеет постоянный состав солей, поэтому организм может пресытиться этими веществами. Кстати, не рекомендуется готовить на минералке: при кипячении появляется осадок от солей и образовываются соединения, не усваиваемые организмом.
От количества солей и других веществ, растворенных в минеральной воде, зависит ее применение. Лечебная (10-15 г/л) принимается только по назначению врача. Злоупотребление чревато отложением солей и иными не особо радужными последствиями. Лечебно-столовая (1-10 г/л) пьется в профилактических целях, постоянно применять ее нет необходимости. Столовую (не больше 1 г/л) можно пить на здоровье в любое время. Если хотите лечить с помощью минералки какое-либо заболевание, без консультации специалиста не обойтись.