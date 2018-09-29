Как правильно пить минеральную воду 29 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Многие говорят о необыкновенной пользе употребления минеральной воды. Инструкторы фитнес-центров и даже дипломированные врачи советуют подкреплять организм чудо-жидкостью. Многие говорят о лечебном эффекте минералки, но любое лекарство, как известно, имеет противопоказания. Как все-таки правильно пить «заряженную» природой воду, чтобы не стать «козленочком»?



Вера К.