Когда украинцы переведут часы на зимнее время 29 сентября 2018 г. источник 0 0

Ежегодный переход на зимнее время в Украине в 2018 году пройдет в ночь на воскресенье, 28 октября.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.



«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад», — сказано в документе.



Ежегодно государства-члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. В феврале в Европарламенте призвали пересмотреть процедуру изменения времени, заявив, что она может иметь «негативные последствия на здоровье человека». Многие граждане ЕС жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, раздражение и снижается концентрация.



В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР. Согласно законодательству Украины, страна переводит стрелки дважды в год: в последнее воскресенье марта – на час вперед, в последнее воскресенье октября – на час назад. То есть пять месяцев в году Украина живет по зимнему времени, семь – по летнему.



Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. В октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным. Но после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.