Интеграция власти, бизнеса и иностранных партнеров всегда дает позитивный результат

В субботу, 29 сентября, в Харькове прошел Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». В мероприятии приняли участие более 600 представителей дипломатического корпуса, органов власти, деловых кругов, международных организаций, инвестиционных и консалтинговых компаний. Подробнее о форуме накануне его открытия в программе «Комментарии» на телеканале Р1 рассказал первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко.
Изюминкой форума станет подписание контрактов
— Виктор Николаевич, форум проходит в Харькове в десятый раз. Отличается ли программа юбилейного мероприятия от предыдущих? На чем делается акцент?
— Это значительное событие не только для Харьковщины, но и для всего востока Украины. К нам приехали 18 чрезвычайных полномочных послов. Ни разу в истории современной Украины ни в одном регионе не собиралось такое количество послов. Это огромное доверие к Украине, к руководителю Харьковской области и заинтересованность в подобной работе. На форум съехались более 600 участников из 35 стран – все, у кого есть желание работать с Харьковщиной.
Харьковская область во главе с Юлией Светличной ведет очень активную работу в сфере международной внешнеэкономической деятельности. И, соответственно, нынешнее мероприятие – это подведение итогов за год после проведения прошлогоднего форума. На протяжении года нас посетили более ста делегаций, были проведены деловые встречи, заключены договоренности, получены интересные предложения… И изюминкой юбилейного форума станет подписание соответствующих контрактов, договоров между харьковскими предпринимателями, вузами. А потому экономический форум очень важен для нас.
— В чем заинтересованность дипломатического корпуса? С какой целью они прибыли на экономический форум?
— Это не просто дипломаты или послы – это представители стран. И их главная задача – развитие экономических и культурных связей, налаживание образовательных контактов и пр. Как дипломаты они возглавляют бизнес-миссии. Причем они не в первый раз посещают Харьковщину. К нам приезжают крупные делегации из Японии, из Македонии, США, Молдовы и т. д., причем как раз представители бизнес-кругов. И главная задача власти на Харьковщине – создание платформы, условий для контактов харьковских деловых кругов с иностранными партнерами, создание мощной экономической площадки, которой и является юбилейный международный экономический форум. Наша главная задача – создание рабочих мест, привлечение иностранных инвестиций.
В Харькове будут производить бытовую технику Panasonic?
— Как известно, на форуме в этом году – большая делегация из Поднебесной. В чем причина столь серьезного китайского представительства?
— Два года назад Харьковская область открыла свое представительство в Харбине. Это результат активной и последовательной работы. К нам действительно приезжает мощная китайская делегация – серьезная команда китайских бизнесменов, которые входят в Китайскую торговую палату в Украине, а также представители китайских компаний, успешно работающих на Харьковщине. Будет также посол Украины в Китае Олег Демин – экс-председатель Харьковской облгосадминистрации.
Принимает участие в форуме и мощная итальянская делегация. Мы будем свидетелями выступления итальянцев на панельной дискуссии. В качестве примера могу сказать, что в скором времени из Харькова в Италию будут открыты два низкотарифных рейса – в Рим и Милан.
Возвращаясь к панельным дискуссиям, хотел бы отметить: основное отличие нынешнего форума – это определение приоритетов развития экономики Харьковской области. Мы являемся свидетелями того, что Харьковщина по рейтингам Кабмина уже третий год подряд является лидером социально-экономического развития среди областей Украины. И эти рейтинги утверждали эксперты Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития. Поэтому для Харьковщины очень важно определить приоритеты.
В прошлом году мы провели шесть панельных дискуссий, на одной из которых проводилась работа в рамках создания программ привлечения грантов по международной технической помощи. Города и районы области увидели результат – такие проекты, как геоинформационная система (ГИС), программы Агентства США по международному развитию (USAID), ЮНИСЕФ, кредитная программа с Европейским инвестиционным банком, которая касается непосредственно ремонта и реконструкции инфраструктуры. То есть детские сады, школы, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы — все это результат последовательной работы прошлого года.
А в этом году мы проводим три мощных панельных круглых стола. Прежде всего это касается реального сектора экономики: энергомашиностроения, энергетики, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, машиностроения – того, что является приоритетом Харьковской области на сегодняшний день. Безусловно, мы приглашали на форум компании из разных стран мира, которые работают именно в этой сфере и готовы для контактов, готовы размещать производство. Нам нужны новые технологии. Учитывая нашу мощную рабочую силу, образовательный потенциал, как раз такая платформа даст новый толчок для развития экономики. Эту панель возглавляет и ведет председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко – наш земляк.
Вторая панель направлена на дальнейшее развитие децентрализации. Жители Харьковщины уже увидели результаты реформ: объединенные территориальные громады, капитал, финансовая децентрализация. Сегодня внедряется земельная децентрализация. И этот ресурс необходимо системно и стратегически использовать. Безусловно, наши партнеры из районов-побратимов, которые приезжают к нам из Китая, Финляндии, Польши, предоставляют всевозможную помощь – как консультативную, так и привлекая гранты для реализации тех или иных программ в рамках ОТГ. И для нас такой опыт очень важен. Через наших партнеров мы имеем возможность привлекать гранты, программы различных европейский институций. Именно на это и направлена вторая панель, которую возглавляет вице-премьер-министр — министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. В ней участвуют известные украинские и международные эксперты.
Третья панель посвящена IT, образованию, науке, кластерному подходу к созданию тех или иных отраслей экономики. Она касается как раз развития IT-сферы. И, безусловно, это вызывает огромный интерес у наших международных партнеров. Они знают благодаря дипломатическим представительствам, экономическим миссиям, какой потенциал имеется в наших вузах, в харьковских компаниях, которые работают в этом направлении. Это передовые технологии, и мы имеем возможности для их внедрения. К нам присоединяются и украинские эксперты, и иностранные. Данную панель ведет Василий Хмельницкий — известный бизнесмен.
Вот это как раз те столпы, на которых мы реализуем Х Международный инвестиционный форум и ждем конкретных результатов.
Безусловно, спикеры панелей – это известные люди: представители власти, бизнеса, известных международных компаний. Например, с японской делегацией к нам приезжает генеральный директор компании Panasonic. Мы с удовольствием покажем нашу промышленную площадку и предложим разместить здесь производство бытовой техники. Нужно это нам? Конечно. Нужны рабочие места? Безусловно. Нужна социальная составляющая для работников? Нужна. Все это очень важно, и мы ожидаем конкретных результатов.
Работа с молодежью должна быть на первом месте
— Кто из первых лиц государства прибыл в этом году на форум?
— Мы пригласили и первых лиц государства, и Кабинета министров, и Верховной рады Украины. Также принимают участие народные депутаты Украины. Приезжают наши соседи – руководители Полтавской, Сумкой областей со своими командами бизнесменов.
Такая интеграция власти, бизнеса и иностранных партнеров всегда дает позитивный результат. И мы ожидаем от проведения форума подписания договоров, меморандумов. Наши предприятия готовы к этому.
— Планируется ли привлекать молодежь? Ведь сегодня приходится прикладывать немало усилий, чтобы талантливые перспективные молодые люди не уезжали, а оставалась в стране и строили собственное государства. Увидят ли молодые экономисты, ученые, что здесь есть хорошие возможности для ведения бизнеса?
— Председатель ХОГА Юлия Светличная создала «Школу лидеров». И представители молодежи в первую очередь будут принимать участие в этом форуме – и в качестве бизнесменов, и в качестве ученых, и в качестве экспертов. Для нас будущее Украины – на первом месте. Особенно на Харьковщине. Вы знаете, что в наших учебных заведениях учатся 250 тысяч студентов, многие их них трудятся в иностранных компаниях. Сегодня на Харьковщине работает порядка 600 иностранных компаний или совместных предприятий. И эти компании – наши партнеры. Они делают соответствующие заказы в вузах под конкретные специальности, под конкретные направления работы. Таким образом, и высшая школа профилируется под те или иные предприятия, и молодежь, которая имеет желание развиваться, занимает достойное место в обществе. Безусловно, в нашем суверенном государстве работа с молодежью должна быть на первом месте.
Форум организован за средства меценатов
— Польза от экономического форума очевидна для Харьковщины. Но это и огромная ответственность. На чьи плечи ложится организационная работа, приглашение экспертов, в конце концов – затраты на организацию такого масштабного мероприятия?
— Это работа Харьковского областного совета, Харьковской областной государственной администрации и руководителя области Юлии Светличной. Кроме того, мы сотрудничаем с нашими партнерами, меценатами, ведущими промышленными предприятиями, малым и средним бизнесом, общественными организациями. И это результат нашей совместной работы.
Что касается финансирования форума, то, безусловно, без меценатов мы не обходимся. Один из них – Александр Ярославский, который традиционно предлагает для проведения форума премьер-отель «Харьков-палас». Наши предприниматели приняли финансовое участие в создании комфортных условий для проведения форума – чтобы показать, что Харьковщина умеет достойно встречать почетных гостей, иностранных партнеров, дипломатов.
— То есть бюджетные средства в организации этого мероприятия задействованы не были?
— Бюджетные средства направлены на развитие инфраструктуры. У нас много работы впереди, поэтому применение областным бюджетным средствам мы найдем.
На ярмарке можно купить продукты на 20% дешевле
— Традиционным мероприятием-спутником форума является Большая Слобожанская ярмарка. Этот год – не исключение?
— Как всегда, буквально на следующий день после международного форума мы проводим Большую Слобожанскую ярмарку. Уже пригласили наших коллег, которые приехали из разных уголков мира; послов, которые примут участие в этом прекрасном ежегодном мероприятии.
Безусловно, главная задача ярмарки – чтобы харьковчане имели возможность купить продукты питания по ценам с 15-20%-ной скидкой.
— Это и возможность для среднего и малого бизнеса, агропроизводителей представить свою продукцию. Насколько Слобожанская ярмарка интересна для иностранных гостей с точки зрения вложения инвестиций, подписания договоров?
— Торжеств по подписанию соглашений и меморандумов на ярмарке не будет. Но мы уже имеем соответствующие примеры, когда салтовский мясокомбинат, харьковская кондитерская фабрика «Лесная сказка» и другие предприятия среднего и малого бизнеса, которые производят качественные продукты питания, поставляют свою продукцию в Китай через наше представительство. Кроме того, они выходят на внешние рынки с помощью Департамента экономики и международных отношений ХОГА, через Торгово-промышленную палату, где постоянно проводятся форумы, круглые столы. Это системная работа. И как раз на Большой Слобожанской ярмарке будут представлены продукты питания перерабатывающей промышленности. Никто не запрещает нашим зарубежным партнерам, которые попробуют и заинтересуются этой продукцией, предлагать ее реализацию в своих странах. На сегодняшний день как раз продукция питания — готовая и полуфабрикаты — составляет 20% торгового оборота с иностранными государствами.
Но вместе с тем ярмарка – это праздник. На нее съезжаются также творческие коллективы районов области со своими культурными программами.