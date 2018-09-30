Интеграция власти, бизнеса и иностранных партнеров всегда дает позитивный результат 30 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В субботу, 29 сентября, в Харькове прошел Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». В мероприятии приняли участие более 600 представителей дипломатического корпуса, органов власти, деловых кругов, международных организаций, инвестиционных и консалтинговых компаний. Подробнее о форуме накануне его открытия в программе «Комментарии» на телеканале Р1 рассказал первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко.