Легендарный «терминатор» готовится к своему первому визиту в Украину
30 сентября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер в октябре впервые прилетит в Украину.
Об этом сообщается на странице Olerom в Facebook.
Легендарный «терминатор» Арнольд Шварценеггер впервые в Киеве,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что актер приедет на бизнес-форум Восточной Европы Olerom FORUM ONE.
13 октября Шварценеггер будет выступать во Дворце спорта.
«Я 30 июля разговаривал по Ѕкуре со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил», – рассказал Кличко.
Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. К слову, актер уже не впервые попал под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.