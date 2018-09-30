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Легендарный «терминатор» готовится к своему первому визиту в Украину

Легендарный «терминатор» готовится к своему первому визиту в Украину
Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер в октябре впервые прилетит в Украину.
Об этом сообщается на странице Olerom в Facebook.

Легендарный «терминатор» Арнольд Шварценеггер впервые в Киеве,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что актер приедет на бизнес-форум Восточной Европы Olerom FORUM ONE.

13 октября Шварценеггер будет выступать во Дворце спорта.

«Я 30 июля разговаривал по Ѕкуре со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил», – рассказал Кличко.

Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. К слову, актер уже не впервые попал под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.

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