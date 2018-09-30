Легендарный «терминатор» готовится к своему первому визиту в Украину 30 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер в октябре впервые прилетит в Украину.

Об этом сообщается на странице Olerom в Facebook.



Легендарный «терминатор» Арнольд Шварценеггер впервые в Киеве,

– говорится в сообщении.



Отмечается, что актер приедет на бизнес-форум Восточной Европы Olerom FORUM ONE.



13 октября Шварценеггер будет выступать во Дворце спорта.



«Я 30 июля разговаривал по Ѕкуре со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил», – рассказал Кличко.



Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. К слову, актер уже не впервые попал под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.