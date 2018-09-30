Каким должно быть освещение в детском саду 30 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сейчас стало темнеть гораздо раньше, дни стали пасмурными. Хотелось бы знать, каким должно быть освещение в детском саду?



Дарья

По санитарному регламенту для дошкольных учебных заведений, основные помещения должны иметь естественное освещение. Без естественного света могут функционировать буфетные, раздевалки, кладовки, душевые при бассейне, туалеты и другие технические помещения.



Шторы на окнах не должны уменьшать уровень естественного освещения и инсоляции. Если на окнах основных помещений детского сада используют ламбрекены, они не должны находиться ниже верхнего края окна. Закрывать окна шторами можно во время сна детей, при использовании телевизора. Чтобы окна нормально пропускали свет, мыть их в детском саду должны не реже трех раз в год, а в случае загрязнения — еще чаще.



Высаженные на территории детского сада растения не должны затенять помещения. Густые кроны деревьев нужно вовремя прореживать, каждый год проводить декоративную обрезку кустов, вырубать сухие ветки и молодую поросль деревьев. По санитарным требованиям окна нельзя затенять комнатными растениями. Комнатную зелень разрешается размещать в подвесных вазонах на стенах или в углах помещений — на подставках высотой до 70 см.



Если не хватает естественного освещения, в детском саду должны использовать искусственный свет — люминесцентные лампы типа ЛБ (белого цвета) и ТБС (тепло-белого света), а также лампы накаливания. Применение ксеноновых ламп не допускается. Светильники с люминесцентными лампами должны обеспечивать рассеянный свет, а лампы накаливания — только отраженный (для этого используют плафоны, которые препятствуют ослеплению). Светильники, которые могут повредиться, должны иметь защитную арматуру. В частности, закрытыми должны быть светильники (кроме светодиодных) в пищеблоке, в залах для занятий физкультурой. Розетки и выключатели не желательно устанавливать на высоте менее 1,8 м от пола, при этом в помещениях, где бывают дети, необходимо предусмотреть розетки, которые закрываются.



Перегоревшие, мерцающие, издающие шум люминесцентные лампы следует сразу менять. Неисправные люминесцентные лампы собирают в герметично закрытые металлические емкости, контейнеры, которые хранят в строго изолированных технических помещениях, стены, потолок и пол которых не граничит с комнатами, где находятся группы дошколят. При накоплении четырех и больше перегоревших люминесцентных ламп их вывозят. Хранить перегоревшие люминесцентные лампы в здании детсада можно не дольше двух месяцев. Не реже одного раза в год учредитель детского сада обязан проводить лабораторный контроль уровня освещенности.