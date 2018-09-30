В Китае начали строить самый быстрый вакуумный поезд в мире 30 сентября 2018 г. источник 0 0

Компания Hyperloop Transportation Tehchnologies Inc. получила первый в истории КНР контракт на строительство высокоскоростного участка для движения вакуумного поезда, больше известного как Hyperloop, пишет Сhina Daily.

Первая ветка соединит ближайший город с аэропортом Фэнхуан — общая протяжённость участка составит 10 километров, а стоимость строительства перевалит за $2 млрд.



Второй этап строительства предполагает hyperloop-ветку от Гуанчжоу до горы Фанджинг. Этот отрезок будут строить дольше — общая протяжённость участка пути составит не менее 50 километров. Проект будет создаваться в тесной кооперации с китайской железнодорожной исследовательской компанией China Railway Maglev Transportation Investment & Construction. Весь проект планируют достроить за пять лет.