Порошенко: «Харьков – это сердце украинской промышленности» 1 октября 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал представителей иностранных делегаций из 35 стран мира и 18 чрезвычайных и полномочных послов, участвующих в Х Международном экономическом форуме в Харькове.

На пленарном заседании он отметил, что харьковский форум является, возможно, самым большим и лучшим форумом в Украине. «По крайней мере, Харьков точно борется за это почетное звание», - отметил Глава государства.



Он рассказал участникам форума о результатах рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки, отметив, что в Харьков прибыл почти прямиком из Нью-Йорка - с небольшой остановкой в Киеве. В частности, Президент поделился впечатлениями от встречи с ведущими американскими инвесторами.



«Встреча с инвесторами прошла абсолютно блестяще. Мы не услышали - и это было впервые - ни одной претензии к украинской власти. А пришли и те, кто давно работает в Украине и имеет огромный опыт, и те, кто только прицеливается и планирует заходить на наш чрезвычайно привлекательный, с точки зрения иностранных инвесторов, рынок. Некоторые уже представили на встрече с инвесторами бизнес-проекты, которые хотят реализовать в Украине в ближайшее время. Все подчеркнули, что в Украине происходят фундаментальные изменения. Изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат - не я говорю, а говорят американцы - меняется абсолютно убедительно и твердо к лучшему. Хотя, если говорить от себя, хочу подчеркнуть, что темпами я все-таки недоволен. Хотя сейчас не проходит и месяца без того, чтобы не заходили в Украину мощные инвесторы и мощные проекты, которые знаково меняют экономическое поле государства», - сказал Президент.



Говоря об экономическом и инвестиционном потенциале Харьковской области, Глава государства отметил промышленные мощности нашего региона и развитый ІТ-сектор.



«Харьков - это сердце украинской промышленности. И, безусловно, в полной мере использовать этот потенциал - это принципиальная задача и для правительства, и для парламента, и для Президента. И я хотел бы здесь подчеркнуть эффективность усилий областной власти и поблагодарить председателя областной государственной администрации. Госпожа Юлия, моя благодарность!», - сказал Президент.



Он также подчеркнул значение предприятий военно-промышленного комплекса области для обороны страны.



«Для меня, как для Президента Украины, и для украинского правительства Харьковщина - ключевой регион в оборонном комплексе страны. Именно здесь куется прочная броня Вооруженных сил Украины. Область демонстрирует переход от внешней торговли сырьем и материалами к экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции, который требует создания инновационной инфраструктуры, интеграции науки и бизнеса, взаимной помощи, - отметил Петр Порошенко. - Хочу подчеркнуть, что наконец-то ІТ-сектор сейчас формирует уже более 3% ВВП государства. В структуре украинского экспорта этот сектор уверенно занимает третье место. И указанный результат достигнут, в том числе, благодаря Харьковской области, которая развила мощный ІТ-кластер. Я убежден в правильной оценке инвестиционного потенциала Харьковской области со стороны международных партнеров. Это позволит реализовать важные совместные проекты, которые будут иметь стратегическое значение для модернизации и дальнейшего развития экономики Харьковской области и всей Украины. Мы коротко переговорили с главой ХОГА Юлией Светличной, и мне приятно, что ведущие предприятия здесь, на форуме, подпишут соглашения и меморандумы на сумму, превысит 6 млрд грн. Это означает, что такой форум эффективно работает».