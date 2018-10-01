Нападение грабителей на инкассаторов в Одессе удалось зафиксировать: видео-факт 1 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на инкассаторов в Одессе.

На видео заметно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, которые потом выходят из машины.



В этот момент подъезжает легковое авто со злоумышленниками. Один из инкассаторов падает на землю.



Ранее сообщалось, что 28 сентября в Одессе вооруженные грабители напали на сотрудников частной инкассаторской фирмы и украли более трех миллионов гривен. В результате один инкассатор получил огнестрельное ранение в ногу, второго подстрелили в бедро. Пострадавшие госпитализированы.



Обменник, где произошло ограбление, расположен напротив апелляционного админсуда.