"Турбоатом" подписал в Харькове крупный контракт 1 октября 2018 г. источник 0 0

АО "Турбоатом" и ПАО "Донбассэнерго" заключили в ходе Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!" контракт на изготовление оборудования для Славянской ТЭС.

Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн.



"Сохранить и обеспечить загрузку на будущие годы - наша главная задача. И здесь важна координация усилий - президента, правительства, областной власти и наших заводов. Мы подписали контракт благодаря этому взаимодействию», - отметил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.