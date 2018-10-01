Экономика

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"Турбоатом" подписал в Харькове крупный контракт

"Турбоатом" подписал в Харькове крупный контракт
АО "Турбоатом" и ПАО "Донбассэнерго" заключили в ходе Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!" контракт на изготовление оборудования для Славянской ТЭС.
Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн.

"Сохранить и обеспечить загрузку на будущие годы - наша главная задача. И здесь важна координация усилий - президента, правительства, областной власти и наших заводов. Мы подписали контракт благодаря этому взаимодействию», - отметил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.

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