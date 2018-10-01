Гибель малыша в Харькове: потерпевшие согласились взять деньги 1 октября 2018 г. источник 0 0

Заседание суда по делу о гибели пятимесячного мальчика в Харькове в очередной раз перенесли. Это происходит уже в третий раз.

Причиной переноса стало ходатайство адвоката подозреваемого Мирославы Деминой, так как она была занята на другом слушании. Резонансное дело должны были 28 сентября рассмотреть в Коминтерновском районном суде Харькова.



Родители погибшего младенца требуют, чтобы виновный получил хотя бы минимальный срок тюремного заключения - 3 года. Но денежную компенсацию родственники ребенка получили. Какую сумму – не озвучивают.



«Они хотели получить 1 миллион гривен компенсации. Какую сумму они получили – мне неизвестно», - сообщил прокурор Дмитрий Антоненко.



Подозреваемый и его адвокат подавали в прокуратуру соглашение о признании виновности, рассказал Дмитрий Антоненко. На этот договор сторона обвинения не согласилась из-за тяжести преступления.



Напомним, смертельная авария произошла в июле этого года на проспекте Гагарина. Водитель «Жигули» потерял управление, вылетел на тротуар и сбил коляску с пятимесячным ребенком. От сильного удара ребенка выбросило из коляски. От полученных травм младенец умер в больнице.