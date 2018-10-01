В Харькове увековечат имя женщины, погибшей от рук нацистов из-за спасения евреев 1 октября 2018 г. источник 0 0

Городская комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды поддержала присвоение имени Праведника народов мира, харьковчанки Александры Беловой одной из безымянных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 1942 году в оккупированном Харькове женщина спасла из гетто детей своей соседки Розалии Аринберг - 11-летнюю Лену и трехгодовалую Иру. Во время морозов она 40 километров провезла девочек на санках и спрятала у себя дома. Позднее героиня смогла с помощью партизан оформить Розе и ее младшей дочери документы, после чего те ушли из города.



Однако кто-то донес на харьковчанку в гестапо и в марте 1942 года Александру Белову арестовали. Вскоре после этого женщину расстреляли на окраине областного центра. Спасенная ею Роза Аринберг дожила до 90 лет. Ее младшая дочь живет в Германии, а старшая - Елена Щербакова - в прошлом году умерла в Харькове.



В сентябре 1955 года Институт Яд Вашем признал жительницу Харькова Праведником народов мира. В честь нее планируют назвать безымянную улицу между Тобольской и 23 августа. Окончательно данное решение должна утвердить сессия горсовета.